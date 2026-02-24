Aluguel Social tem mais de 9 mil vagas abertas em 37 cidades

Além de Trindade, estão abertas no momento inscrições para o programa em outros 36 municípios (Foto: Edgard Soares)

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e do programa Goiás Social, está com mais de 9 mil vagas abertas para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, distribuídas em 37 municípios goianos.

Somente em Trindade são 400 novas oportunidades, com inscrições abertas de 24 de fevereiro a 24 de março. Os interessados podem se inscrever pelo site: aluguelsocial.agehab.go.gov.br ou pelo aplicativo Aluguel Social.

Os candidatos sem acesso à internet podem contar com apoio nas unidades do Vapt-Vupt ou em pontos de atendimento das prefeituras nos próprios municípios. Os principais critérios para se inscrever são: CadÚnico atualizado, residência no município há pelo menos três anos, não possuir imóvel próprio e ter renda familiar de até meio salário por pessoa.

Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos critérios específicos, como superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, ou família chefiada por apenas um dos pais.

O benefício proporciona o pagamento de um valor mensal de R$ 350, por 18 meses, para o aluguel de imóveis situados nos municípios goianos com vagas abertas.

Outras cidades

Além de Trindade, estão abertas no momento inscrições para o programa em outros 36 municípios. Um dos editais prevê 5.982 vagas em 21 municípios, com prazo final de inscrição em 3 de março.

São eles: Alvorada do Norte, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caçu, Ceres, Goianésia, Goianira, Goiatuba, Itaberaí, Itumbiara, Luziânia, Mambaí, Mara Rosa, Paraúna, Piranhas, Porangatu, Porteirão, Rialma, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Uruana.

O outro edital compreende 15 municípios, com 2.800 vagas. O período de inscrição vai até 13 de março. Serão beneficiados os municípios de Abadiânia, Americano do Brasil, Campo Limpo de Goiás, Cidade Ocidental, Formoso, Iporá, Monte Alegre de Goiás, Mundo Novo, Nova Roma, Padre Bernardo, Pires do Rio, Pontalina, Quirinópolis, São Domingos e Serranópolis.

No momento da inscrição, o interessado deve enviar os documentos que comprovam os requisitos. Depois, é só aguardar a convocação da Agehab para receber o cartão em sua cidade.

Municípios e prazos

Alvorada do Norte, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caçu, Ceres, Goianésia, Goianira, Goiatuba, Itaberaí, Itumbiara, Luziânia, Mambaí, Mara Rosa, Paraúna, Piranhas, Porangatu, Porteirão, Rialma, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Uruana

Prazo: de 03/02/26 a 03/03/26

Abadiânia, Americano do Brasil, Campo Limpo de Goiás, Cidade Ocidental, Formoso, Iporá, Monte Alegre de Goiás, Mundo Novo, Nova Roma, Padre Bernardo, Pires do Rio, Pontalina, Quirinópolis, São Domingos e Serranópolis.

Prazo: de 13/02/26 a 13/03/26