Rimet Jules mobiliza apoio para garantir inscrições de famílias rurais no Minha Casa, Minha Vida em Anápolis

Investimento de R$ 9,6 milhões do Governo Federal garante 100 moradias na modalidade Rural, e vereador reforça orientação às famílias da zona rural, distritos e povoados para não perderem o prazo

O vereador Rimet Jules está reforçando o apoio e a divulgação para garantir que famílias da zona rural de Anápolis não percam o prazo de inscrição no programa Minha Casa, Minha Vida, modalidade Rural. O município foi contemplado com 100 unidades habitacionais, com investimento de R$ 9,6 milhões do Governo Federal.

O alerta se estende aos moradores da zona rural e também dos distritos de Goialândia, Souzânia, Joanápolis e Interlândia, assim como dos povoados de Miranápolis e Branápolis, que devem ficar atentos aos critérios exigidos e ao prazo final de cadastramento, que vai até 10 de março.

As moradias terão 96 metros quadrados, com sala, dois quartos, banheiro e cozinha, e serão construídas em terreno próprio da família beneficiada, conforme as diretrizes da modalidade rural do programa. O cadastramento está sendo conduzido pelo Instituto Caminho, entidade habilitada para executar o projeto no município.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, moradoras de Anápolis, que comprovem baixa renda, possuam terreno regular na zona rural apto para construção, não tenham outro imóvel e não tenham sido beneficiadas anteriormente por programa habitacional federal. A seleção seguirá critérios técnicos estabelecidos pelo programa.

Famílias beneficiárias do Bolsa Família poderão ter o imóvel integralmente subsidiado. Os demais contemplados pagarão 1% do valor da unidade, montante destinado à Caixa Econômica Federal.

Rimet Jules destacou que o mandato está à disposição para orientar e apoiar as comunidades. “Estamos colocando o gabinete à disposição para ajudar na mobilização e na circulação das informações nas comunidades rurais. Não podemos permitir que nenhuma família perca essa oportunidade por falta de informação. Moradia digna é direito, e o nosso papel é garantir que essa política pública chegue a quem realmente precisa”, afirmou.

O parlamentar reforça que a iniciativa representa um avanço importante para reduzir o déficit habitacional no campo e melhorar as condições de vida das famílias rurais de Anápolis.

Contatos para informações e inscrições:

Gabinete do vereador Rimet Jules: (62) 3099-9937

Vereador Rimet Jules: (62) 98341-7180

Instituto Caminho: (62) 99236-5127