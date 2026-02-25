Quarta Cultural abre temporada 2026 com concerto da Banda Lira de Prata e solistas do Coro Sinfônico de Anápolis

Com entrada gratuita, o concerto “Música Cristã para Banda” celebra a força e a diversidade da produção musical local (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O espetáculo promove o encontro entre dois importantes patrimônios artísticos do município. Fundada em 1951, a Banda Lira de Prata de Sant’Ana é referência na música instrumental e integra a trajetória cultural da cidade há mais de sete décadas. Atualmente formada por músicos concursados, a corporação mantém viva a tradição das bandas musicais, ampliando repertórios e dialogando com diferentes públicos.

A noite contará ainda com participações especiais de solistas do Coro Sinfônico de Anápolis, criado em 2017 e consolidado como um dos principais grupos vocais da região. Reconhecido pela versatilidade e pela qualidade técnica, o coro acumula participações em eventos nacionais e internacionais, fortalecendo a cena cultural anapolina.

O concerto apresentará arranjos próprios inspirados na banda contemporânea, valorizando a potência vocal e instrumental dos artistas locais em interpretações atuais e emocionantes, proporcionando ao público uma experiência musical marcada por mensagens de esperança, união e espiritualidade, especialmente preparada para o espetáculo.

Além das apresentações, o evento contará com Feira Cultural e praça gastronômica na área externa, reunindo arte, artesanato e culinária local. Interessados em participar como expositores podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99358-2323.