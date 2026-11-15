Prefeitura realiza serviços urbanos em 66 regiões do município entre os dias 09 e 13 de novembro

Cronograma incluiu roçagem, capina, plantio, poda ornamental e manutenção asfáltica (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Na roçagem manual, os trabalhos alcançaram 26 localidades. Foram contemplados a Avenida Brasil Sul; o Setor Sul, na Avenida Principal; o Residencial do Cerrado, nas avenidas Araticum e Central e na Rua 4; a Vila Brasil, na Rua Professor Salvador Santos; o Polocentro; Jardim Primavera; Setor Summerville; Centro de Convenções; bairro São João, na Avenida São Paulo; Anápolis City, na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina; Centro de Zoonoses; Vale dos Pirineus, na Avenida Colorado; e Bairro de Lourdes, nas avenidas Ipiranga, Santana e Alvorada. Também receberam os serviços os feirões Alexandrina e do Bairro São Jorge, o Residencial Arco-Íris, o Jardim Progresso, o campo de Souzânia, o Centro de Castração, o bairro Eldorado, incluindo a Avenida Rodovânio Rodovalho, e a 3ª Delegacia Regional de Polícia, no DAIA. A programação também contemplou o 3º Comando Regional da Polícia Militar, no Maracanã; a Avenida Central, no Industrial Munir Calixto; a Rua 13, no Las Palmas; a Avenida Raimundo Carlos Costa, no Jardim das Américas – 3ª etapa; e o campo do Barro Preto.

Já a roçagem mecanizada e a capina foram realizadas no Belvedere, Residencial Alphaville, Residencial Tangará, Setor Sul 3ª Etapa, área externa da Rodoviária, Jardim Arco Verde, Setor Santa Clara, Jardim São Paulo, Residencial Shangrilá, bairro Jundiaí e Residencial Flamboyant. A capina manual também foi executada no Setor Central.

As ações de arborização incluíram plantio na Praça Dom Emanuel, Praça Abadia Daher, canteiro central da Avenida Minas Gerais e Viaduto Ayrton Senna. A poda ornamental foi realizada nas praças Bretas, no Jardim Europa; Associação das Imobiliárias, conhecida como Praça Itororó; Vila São Vicente, a Igrejinha; e Nossa Senhora da Guia, no Jardim das Oliveiras. Os trabalhos também contemplaram o Parque Onofre Quinan, o Parque da Jaiara e o Centro Esportivo Calixtolândia. O cronograma incluiu ainda serviços de poda de árvores e recolhimento de árvores caídas.

Na manutenção asfáltica, as equipes atuaram na Avenida Brasil Sul, Residencial Flor do Cerrado, bairro Recanto do Sol, Residencial Morumbi, Residencial Flamboyant, Vila Jaiara, bairro Santo André, Conjunto Habitacional Filóstro Machado Carneiro, Jardim Ana Paula, Bairro de Lourdes, Adriana Parque, Vila Industrial, Jardim Alvorada e bairro Maracanã. Os trabalhos também passaram pela Avenida Ayrton Senna, bairro Santa Cecília e bairro Boa Vista.