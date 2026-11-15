Vapt Vupt Rotativo estará em Anápolis e mais três municípios em novembro

Programação, de 16 e 27 de novembro, terá ações em Anápolis, Goiânia, Posse e Novo Brasil, com atendimento sem necessidade de agendamento prévio (Foto: Sead-GO)

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) realiza novas ações do Vapt Vupt Unidade Rotativa durante o mês de novembro. Dos dias 16 a 27, a estrutura estará em Anápolis, Goiânia, Posse e Novo Brasil, oferecendo à população atendimento das 8 às 16 horas, para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de mais de 130 serviços digitais.

Um dos principais serviços oferecidos é a emissão da nova identidade. Na Unidade Rotativa, o cidadão pode solicitar a CIN sem necessidade de agendamento prévio, com atendimento presencial por ordem de chegada. A iniciativa amplia as possibilidades de acesso ao documento, especialmente durante ações realizadas em parceria com órgãos públicos e instituições em diferentes regiões de Goiás.

Além da CIN, a estrutura oferece orientações sobre serviços estaduais, acesso a documentos digitais, consultas a informações públicas e suporte para utilização das plataformas digitais do Governo de Goiás. Ao todo, são disponibilizados mais de 130 serviços digitais durante as ações da Unidade Rotativa.

A programação de novembro começa no dia 16, em Anápolis, na Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe, em ação realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).

Nos dias 17, 18 e 19, a Unidade Rotativa estará em Goiânia, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18).

Na semana seguinte, a programação segue para Posse, onde os atendimentos serão realizados nos dias 24 e 25, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), também em parceria com o TJ-GO.

De volta à capital, no dia 26, a Unidade Rotativa participa de ação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), no Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal), no Setor Sul.

O calendário será encerrado no dia 27, em Novo Brasil, com atendimento na Escola Municipal Maria Piedade Caetano dos Anjos.

A Unidade Rotativa integra as estratégias do Governo de Goiás para ampliar e descentralizar o acesso aos serviços públicos. Diferentemente das unidades fixas, a estrutura participa de eventos, mutirões e ações institucionais em diferentes municípios, aproximando os atendimentos da população.

Vapt Vupt Unidade Rotativa – serviços disponíveis

Entre os atendimentos oferecidos pela Unidade Rotativa estão:

• Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

• Mais de 130 serviços digitais

• Orientações sobre serviços do Estado

• Acesso a documentos digitais

• Consultas a informações públicas

• Suporte para utilização das plataformas digitais do Governo de Goiás

O atendimento da Unidade Rotativa é realizado por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento prévio.

Programação

16/11 em Anápolis

Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Guadalupe

Fazenda Retiro das Caldas, Setor Industrial do DAIA

Parceria: TJ-GO

17, 18 e 19/11 em Goiânia

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT-18

Rua T-29, nº 1.403, Setor Bueno

Parceria: TRT

24 e 25/11 em Posse

UEG – Unidade Universitária de Posse

Avenida JK, Qd. 08, Lt. 02, Setor Santa Luzia

Parceria: TJ-GO

26/11 em Goiânia

Centro Popular de Abastecimento e Lazer – Cepal

Rua 115, s/n, Setor Sul

Parceria: Seds

27/11 em Novo Brasil

Escola Municipal Maria Piedade Caetano dos Anjos

Rua A, Qd. 01, Lt. 01 e 02. Setor Bela Vista

Secretaria da Administração (Sead) – Governo de Goiás