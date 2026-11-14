GoiásFomento oferece descontos de até 100% em multas e juros pelo Dívida Zero

Iniciativa oferece alternativas para que pessoas físicas e empreendedores possam reorganizar finanças e retomar capacidade de planejar novos investimentos (Fotos: GoiásFomento)

A Agência de Fomento de Goiás (GoiásFomento) lança nesta terça-feira (10/11), a campanha Dívida Zero, iniciativa voltada à regularização de débitos e à recuperação das condições de acesso ao crédito. Até 10 de dezembro, clientes com parcelas vencidas há mais de 30 dias poderão negociar pendências com descontos de até 100% sobre multas e juros, além de opções de parcelamento.

A iniciativa busca oferecer alternativas para que pessoas físicas e empreendedores reorganizem suas finanças, reduzam o peso dos compromissos em atraso e retomem a capacidade de planejar novos investimentos. As condições especiais permitem que cada cliente avalie as possibilidades de negociação de acordo com a situação contratual.

Para o diretor-presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, a campanha representa uma oportunidade concreta de reduzir o endividamento e restabelecer o acesso dos clientes ao mercado de crédito.

“É fundamental que os clientes aproveitem essas janelas de oportunidade. Estamos oferecendo reduções que podem chegar a patamares elevados do valor total da dívida acumulada”, afirmou.

“A regularização também possibilita a retirada do CPF dos cadastros de restrição ao crédito, como Serasa e SPC, conforme as condições de formalização do acordo. Com o nome limpo, o empreendedor recupera o poder de compra e amplia suas possibilidades de aprovação em novas operações de crédito”, acrescentou o titular da pasta.

Frente Itinerante

Além do atendimento na sede da instituição, a campanha terá uma frente itinerante para aproximar os serviços da população. A van da GoiásFomento estará em três municípios goianos, em locais de grande circulação, para facilitar o contato com os clientes, esclarecer dúvidas e apresentar as condições disponíveis para renegociação.

O calendário começa por Anápolis, no dia 18 de novembro, na Praça Bom Jesus, no Setor Central. Em seguida, no dia 25 de novembro, a estrutura estará em Aparecida de Goiânia, na Praça da Juventude, no Setor Garavelo. A última parada será em Goiânia, no dia 02 de dezembro, na Praça Cívica, na região Central.

Canais de atendimento

Durante o período da campanha, os interessados podem solicitar informações e iniciar as tratativas pelo WhatsApp exclusivo para renegociação, no número (62) 3216-4953. O atendimento também está disponível na sede da GoiásFomento, na Avenida Goiás, nº 91, Setor Central, em Goiânia.

GoiásFomento – Governo de Goiás