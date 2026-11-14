Bombeiros explicam caráter preventivo do alerta nacional da Defesa Civil

Corpo de Bombeiros esclarece que orientação nacional é preventiva e não indica ameaça iminente no estado. Medida segue protocolos internacionais de segurança

A recomendação nacional para montar um kit de emergência da Defesa Civil é uma medida preventiva e não indica risco imediato de desastre em Goiás. O esclarecimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) e pela Defesa Civil Estadual nesta segunda-feira (09/11), após a divulgação de orientações para preparar a população para situações de emergência.

A medida segue protocolos internacionais de prevenção e foi direcionada principalmente a regiões do país que enfrentam eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e tempestades. Segundo os órgãos estaduais, o comunicado não representa uma mudança no cenário de risco em Goiás.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Washington, explicou que a recomendação nacional está relacionada aos recentes eventos climáticos registrados em outras regiões do Brasil.

“Nosso objetivo é tranquilizar os goianos em relação ao último anúncio da Defesa Civil Nacional. Esse comunicado foi feito em resposta aos recentes eventos climáticos que atingem regiões como o Sul e o Sudeste do Brasil, que enfrentam muitas chuvas e tempestades”, afirmou.

O que é o kit de emergência da Defesa Civil?

O kit de emergência reúne itens básicos para atender às necessidades de uma família por até 72 horas, caso seja necessário enfrentar uma situação de emergência.

A recomendação é manter materiais essenciais que possam ser utilizados em situações imprevistas, como:

Água potável;

Alimentos não perecíveis;

Medicamentos de uso contínuo;

Documentos pessoais;

Produtos de higiene.

A orientação busca incentivar a preparação das famílias e não significa que uma situação de emergência esteja prestes a ocorrer.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Luiz Eduardo Lobo, reforçou que não há necessidade de mudanças bruscas na rotina ou de compras em grandes quantidades.

“Essa é uma recomendação da Defesa Civil Nacional baseada em protocolos internacionais de prevenção a desastres. Isso não indica iminência de desastre ou de catástrofe. Não existe motivo para pânico, nem para uma busca abrupta aos supermercados”, explicou.

Quais cuidados devem ser mantidos em Goiás?

Em Goiás, os eventos climáticos adversos mais comuns incluem secas, queimadas e tempestades pontuais acompanhadas de rajadas de vento.

A Defesa Civil Estadual orienta que a população mantenha os cuidados habituais de segurança, especialmente durante períodos de chuva.

Entre as recomendações estão evitar o trânsito por áreas alagadas e procurar abrigo seguro durante tempestades.

Esses cuidados são importantes independentemente da recomendação nacional sobre o kit de emergência.

Defesa Civil orienta população a consultar fontes oficiais

A Defesa Civil Estadual também chama a atenção para a circulação de informações falsas ou distorcidas sobre a recomendação nacional.

Mensagens que associam a preparação do kit à previsão de um desastre iminente em Goiás não correspondem ao esclarecimento divulgado pelos órgãos estaduais.

Para acompanhar orientações e comunicados, a população deve consultar os canais oficiais do Governo de Goiás, do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás