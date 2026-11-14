Anápolis disponibiliza laserterapia para pacientes oncológicos

laserterapia

Técnica auxilia na cicatrização de feridas, na recuperação da mucosa bucal e na prevenção de infecções durante o tratamento contra o câncer (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

Pacientes oncológicos que realizam radioterapia na região da cabeça e do pescoço podem receber tratamento gratuito com laserterapia na Assistência Municipal de Oncologia (AMO), localizada na Avenida São Francisco de Assis, nº 269, no Centro. O procedimento auxilia na cicatrização de feridas e na recuperação da mucosa bucal, reduzindo os efeitos colaterais provocados pelo tratamento.

A laserterapia integra os serviços oferecidos pela AMO, que também passou por uma ampliação no atendimento aos pacientes oncológicos. Entre as melhorias recentes estão o aumento dos atendimentos odontológicos e dos pequenos procedimentos cirúrgicos oncológicos, a implantação da fisioterapia e a ampliação do acompanhamento nutricional.

O tratamento é oferecido de portas abertas para todos os pacientes oncológicos moradores de Anápolis que fazem tratamento com radioterapia na região da cabeça e do pescoço. O agendamento pode ser feito presencialmente, com a comprovação do tratamento em andamento. Na rede privada, o mesmo procedimento é oferecido de R$150,00 a R$200,00 por sessão.

A laserterapia é um procedimento que utiliza luz de baixa intensidade, com efeito analgésico e anti-inflamatório, facilitando o processo de cicatrização. Quando utilizada por pacientes submetidos a tratamentos na região da cabeça e do pescoço, especialmente à radioterapia, pode amenizar os efeitos colaterais provocados pelo tratamento, como feridas na boca, inflamações na mucosa e maior vulnerabilidade a infecções.

Com o tratamento com laser, o paciente consegue uma cicatrização na região bucal, além de recuperar a mucosa, o que garante mais qualidade de vida durante o tratamento, é o que explica a cirurgiã-dentista Olidia Palhares, que atende na unidade.

“O acompanhamento é realizado em até 30 sessões, conforme a necessidade de cada paciente. O agendamento pode ser feito diretamente na unidade, mediante comprovação do tratamento oncológico. Uma sessão desse atendimento no particular costuma ser por volta de cem reais, aqui é oferecido de forma gratuita. A técnica é simples, indolor e auxilia no processo de cicatrização. Fazemos o acompanhamento durante toda a radioterapia para prevenir infecções e outras doenças bucais que possam ser causadas pela imunidade baixa”, explica.

Tags:

Veja também

goias fomento

GoiásFomento oferece descontos de até 100% em multas e juros pelo Dívida Zero

celular

Psicóloga diz que proibição de bets é um começo, mas insuficiente

coronel washington

Bombeiros explicam caráter preventivo do alerta nacional da Defesa Civil

Confira também

goias fomento

GoiásFomento oferece descontos de até 100% em multas e juros pelo Dívida Zero

celular

Psicóloga diz que proibição de bets é um começo, mas insuficiente

coronel washington

Bombeiros explicam caráter preventivo do alerta nacional da Defesa Civil

caminha limpa

Prefeitura dobra limpeza de bocas de lobo para reduzir riscos de alagamentos em Anápolis

laserterapia

Anápolis disponibiliza laserterapia para pacientes oncológicos