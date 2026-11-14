Anápolis disponibiliza laserterapia para pacientes oncológicos

Técnica auxilia na cicatrização de feridas, na recuperação da mucosa bucal e na prevenção de infecções durante o tratamento contra o câncer (Foto: Victor Melo / Prefeitura de Anápolis)

A laserterapia integra os serviços oferecidos pela AMO, que também passou por uma ampliação no atendimento aos pacientes oncológicos. Entre as melhorias recentes estão o aumento dos atendimentos odontológicos e dos pequenos procedimentos cirúrgicos oncológicos, a implantação da fisioterapia e a ampliação do acompanhamento nutricional.

O tratamento é oferecido de portas abertas para todos os pacientes oncológicos moradores de Anápolis que fazem tratamento com radioterapia na região da cabeça e do pescoço. O agendamento pode ser feito presencialmente, com a comprovação do tratamento em andamento. Na rede privada, o mesmo procedimento é oferecido de R$150,00 a R$200,00 por sessão.

A laserterapia é um procedimento que utiliza luz de baixa intensidade, com efeito analgésico e anti-inflamatório, facilitando o processo de cicatrização. Quando utilizada por pacientes submetidos a tratamentos na região da cabeça e do pescoço, especialmente à radioterapia, pode amenizar os efeitos colaterais provocados pelo tratamento, como feridas na boca, inflamações na mucosa e maior vulnerabilidade a infecções.

Com o tratamento com laser, o paciente consegue uma cicatrização na região bucal, além de recuperar a mucosa, o que garante mais qualidade de vida durante o tratamento, é o que explica a cirurgiã-dentista Olidia Palhares, que atende na unidade.

“O acompanhamento é realizado em até 30 sessões, conforme a necessidade de cada paciente. O agendamento pode ser feito diretamente na unidade, mediante comprovação do tratamento oncológico. Uma sessão desse atendimento no particular costuma ser por volta de cem reais, aqui é oferecido de forma gratuita. A técnica é simples, indolor e auxilia no processo de cicatrização. Fazemos o acompanhamento durante toda a radioterapia para prevenir infecções e outras doenças bucais que possam ser causadas pela imunidade baixa”, explica.