Psicóloga diz que proibição de bets é um começo, mas insuficiente

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Rec’n’Play sediou mesa para debater problemas relacionados às apostas (Elaine Patrícia Cruz – Repórter da Agência Brasil*)

A decisão do governo federal, anunciada em setembro deste ano, de proibir o funcionamento das bets no país foi acertada, mas ainda é insuficiente para resolver o problema do vício em jogos e apostas online, defende a advogada e psicóloga Juliana Mendes.

“É um começo, mas ainda estamos no campo da insuficiência”, disse à Agência Brasil, após participar de uma mesa de debates sobre o vício em apostas online no festival de inovação e tecnologia Rec’n’Play.

Enquanto o Congresso Federal decidia prorrogar a validade da medida provisória por mais 60 dias nesta quinta-feira (13), a psicóloga reforçava que, embora as bets estejam proibidas de funcionar no país, muitos ainda não receberam tratamento adequado para lidar com o vício.

“Antes de proibir, antes de eu retirar o vício, o meu comportamento viciado já está aqui. Se retirar, essas pessoas vão entrar em prejuízo psíquico. E eu faço o quê com essas pessoas? É preciso que essas pessoas tenham um suporte de tratamento adequado. A gente precisa regulamentar muito bem não só a suspensão das plataformas, mas a gente precisa regulamentar a propaganda, o uso e o suporte. São muitas regulamentações que precisam estar muito bem nutridas e não estão”, defendeu.

Segundo a psicóloga, o governo também vai precisar reforçar o Sistema Único de Saúde (SUS) para lidar com o problema e as empresas precisarão estar preparadas para trabalhar com as consequências desse vício nos funcionários.

“Esse fenômeno afeta o Estado, já que é reconhecidamente um problema de saúde pública. Também é um problema individual, familiar e corporativo porque ele corta todas as dimensões do ser humano. Esse é um problema que está dentro de casa, dentro do trabalho e dentro da nossa sociedade”, diz detalha.

“A empresa não é responsável pelas escolhas individuais dos funcionários. Mas ela também não deve se omitir diante de um problema de saúde que o seu funcionário tem e que está gigantesco”.

Na semana passada, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reconheceu o problema e disse estar bastante preocupado com o impacto das apostas online no SUS. Segundo ele, houve aumento de 200% na procura de atendimento no SUS por causa do impacto das bets.

Dados do ministério apontam que, entre os anos de 2018 e 2025, os atendimentos relacionados a jogo patológico e problemas com apostas cresceram cerca de 140%, e a projeção é de aumento de mais 104% até 2028.

Já um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estima em R$ 38,8 bilhões anuais o custo social associado aos jogos, dos quais R$ 30,6 bilhões — quase 79% — estão ligados à saúde, incluindo suicídios, perda de qualidade de vida associada à depressão e tratamentos médicos.

Desde o mês passado, o Ministério da Saúde tem promovido a Campanha Nacional de Prevenção aos Danos das Apostas Online  para orientar a população sobre sinais de alerta, prevenção e formas de buscar ajuda, disponível no site e nas redes sociais da pasta.

Pelo site da campanha, a população poderá fazer um autoteste para identificar os riscos relacionados às apostas, buscar orientações de cuidado e acessar o teleatendimento disponível no aplicativo Meu Sus Digital.

Rec’n’Play

O festival Rec’n’Play é o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país, promovendo uma série de palestras, oficinas, debates, experiências interativas, shows e até oportunidades de negócios.

Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival vai até amanhã (14) no centro histórico de Recife, com programação gratuita, mediante inscrição prévia.

* A repórter viajou a convite da organização do Rec’n’Play

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