Prefeitura dobra limpeza de bocas de lobo para reduzir riscos de alagamentos em Anápolis

Iniciativa tem como objetivo manter desobstruídas as estruturas de captação da água da chuva, facilitando o escoamento pelas redes de drenagem (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A limpeza, que é feita de forma manual, agora também conta com duas equipes que utilizam caminhões de hidrojato. Com o reforço, a capacidade de atendimento dobrou: o serviço, que realizava aproximadamente 250 limpezas por mês, passará a alcançar cerca de 500 no mesmo período.

A ação consiste na retirada de resíduos e materiais que se acumulam nas bocas de lobo e podem impedir a entrada da água na rede de drenagem. A manutenção dessas estruturas é importante para evitar obstruções e contribuir para o escoamento adequado da água, especialmente durante chuvas intensas.

Os trabalhos são organizados conforme as necessidades identificadas pelas equipes, com atenção aos pontos que apresentam maior demanda e histórico de alagamentos.

Além das ações realizadas pelo município, a colaboração dos moradores é fundamental para prevenir alagamentos. O descarte de lixo nas ruas e nas bocas de lobo pode provocar entupimentos e comprometer o funcionamento do sistema de drenagem. Por isso, a orientação é evitar jogar resíduos em vias públicas e manter limpas as áreas residenciais e comerciais.