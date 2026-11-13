Espetáculo combina música ao vivo, projeções em tela translúcida e iluminação desenvolvida para criar atmosfera imersiva e psicodélica

A banda Pink Floyd Eclipse se apresenta pela primeira vez em Goiânia neste sábado (14/11), às 20 horas, no Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Cultura (Secult-GO). O espetáculo é dedicado à obra de uma das bandas mais influentes da história do rock e combina música ao vivo, projeções em tela translúcida e uma estrutura de iluminação especialmente desenvolvida para criar uma atmosfera imersiva e psicodélica.

Os ingressos custam entre R$ 103,50 e R$ 207 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Tributo ao Pink Floyd

Com sete músicos no palco, o show busca unir fidelidade à sonoridade original do Pink Floyd à experimentação artística, característica marcante da banda britânica. A proposta é oferecer ao público uma homenagem que vai além da reprodução musical, explorando elementos visuais e conceituais para revisitar o repertório do grupo.

Idealizada há oito anos pelo músico, compositor e diretor musical Luan Carbonari, a Pink Floyd Eclipse foi criada em homenagem à trajetória e à genialidade da banda britânica. A apresentação combina timbres e efeitos característicos do grupo para recriar a atmosfera de suas composições e proporcionar uma experiência marcada por detalhes sonoros e visuais.

Serviço

Espetáculo Pink Floyd Eclipse

Data: Sábado (14/11)

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Ingressos: informações e vendas pela plataforma Sympla

Secretaria de Cultura (Secult) – Governo de Goiás