Feirão Zera Dívida já renegociou cerca de R$ 380 mil em dívidas

procon anapolis

Iniciativa já realizou 88 renegociações e terá atendimento ampliado na Praça Dom Emanuel entre 23 e 27 de novembro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Feirão Zera Dívida, promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio do Procon Municipal, já renegociou cerca de R$ 380 mil em débitos nos primeiros dez dias corridos de programa (seis dias úteis). Iniciada em 1º de novembro, a ação segue durante todo o mês na sede do órgão, localizado na Rua Estrela do Sul, nº 275, Vila Jussara. Entre os dias 23 e 27 de novembro, os atendimentos serão ampliados para a Praça Dom Emanuel, com a carreta da Caixa Econômica Federal e a unidade móvel do Procon.

Ao todo, foram realizadas 88 renegociações, que resultaram em acordos de aproximadamente R$ 250 mil. Com os descontos concedidos, os consumidores conseguiram reduzir cerca de R$ 130 mil do valor original das dívidas, o equivalente a quase um terço do total.

As empresas mais procuradas estão Equatorial e Saneago, seguidas pelo Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Também foram registrados acordos com Carrefour, Nubank, Santander, Neon e Vivo, entre outras empresas.

O gerente de Fiscalização do Procon Anápolis, Pedro Henrique Fonseca, destaca que a iniciativa beneficia tanto os consumidores, que conseguem reduzir o valor das dívidas e reorganizar a vida financeira, quanto as empresas, que têm a oportunidade de recuperar créditos e reduzir a inadimplência.

“O consumidor que está com o nome negativado tem no feirão a chance de negociar com descontos e com o acompanhamento do Procon. Ao mesmo tempo, as empresas conseguem recuperar valores que estavam em aberto. É uma oportunidade vantajosa para os dois lados. Quem ainda não veio, venha que ainda dá tempo”, reforçou.

Tags: , ,

Veja também

pink floyd eclipse

Pink Floyd Eclipse se apresenta pela primeira vez em Goiânia, neste sábado

exame de vista

Saúde Anápolis realiza mutirão para cirurgias de catarata

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

Confira também

pink floyd eclipse

Pink Floyd Eclipse se apresenta pela primeira vez em Goiânia, neste sábado

procon anapolis

Feirão Zera Dívida já renegociou cerca de R$ 380 mil em dívidas

autismo

Passe Livre Intermunicipal e Carteira para Identificação de TEA podem ser solicitados nos CRAS de Anápolis

exame de vista

Saúde Anápolis realiza mutirão para cirurgias de catarata

Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui: