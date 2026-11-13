Feirão Zera Dívida já renegociou cerca de R$ 380 mil em dívidas

Iniciativa já realizou 88 renegociações e terá atendimento ampliado na Praça Dom Emanuel entre 23 e 27 de novembro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, foram realizadas 88 renegociações, que resultaram em acordos de aproximadamente R$ 250 mil. Com os descontos concedidos, os consumidores conseguiram reduzir cerca de R$ 130 mil do valor original das dívidas, o equivalente a quase um terço do total.

As empresas mais procuradas estão Equatorial e Saneago, seguidas pelo Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Também foram registrados acordos com Carrefour, Nubank, Santander, Neon e Vivo, entre outras empresas.

O gerente de Fiscalização do Procon Anápolis, Pedro Henrique Fonseca, destaca que a iniciativa beneficia tanto os consumidores, que conseguem reduzir o valor das dívidas e reorganizar a vida financeira, quanto as empresas, que têm a oportunidade de recuperar créditos e reduzir a inadimplência.

“O consumidor que está com o nome negativado tem no feirão a chance de negociar com descontos e com o acompanhamento do Procon. Ao mesmo tempo, as empresas conseguem recuperar valores que estavam em aberto. É uma oportunidade vantajosa para os dois lados. Quem ainda não veio, venha que ainda dá tempo”, reforçou.