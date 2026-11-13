Passe Livre Intermunicipal e Carteira para Identificação de TEA podem ser solicitados nos CRAS de Anápolis

Atendimento está disponível em todas as unidades, das 8h às 17h; veja quem tem direito aos benefícios e quais documentos são necessários (Foto: Reprodução)

O Passe Livre Intermunicipal é destinado a pessoas com deficiência que residem em Goiás e possuem renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Para solicitar o benefício, é necessário apresentar laudo médico preenchido por profissional especialista, com validade de um ano; espelho do Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até um salário mínimo; comprovante de residência no Estado de Goiás e uma foto digital, que também pode ser feita no momento do atendimento.

Nos casos em que a necessidade de acompanhante estiver atestada no laudo médico, a pessoa que acompanhará o beneficiário também deverá apresentar documento de identificação com CPF e comprovante de inscrição no CadÚnico, com renda per capita de até um salário mínimo.

CIPTEA

Já a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) é destinada a facilitar a identificação da pessoa com TEA e contribuir para garantir atenção integral, prioridade no atendimento e acesso a direitos. Para solicitar o documento, é necessário apresentar relatório médico preenchido por especialista em Neurologia, Psiquiatria ou Pediatria, certidão de nascimento com CPF ou documento de identidade com CPF, comprovante de endereço no Estado de Goiás e uma foto digital, que pode ser feita pelo celular ou no próprio local de atendimento. No caso de menores de 18 anos, também devem ser apresentados os documentos dos responsáveis legais.

Para esclarecer dúvidas sobre o atendimento e a documentação necessária, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 99225-1855.