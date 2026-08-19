Quarta Cultural desta semana terá apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás

A tradição sinfônica promete transformar o palco do Teatro Municipal com a apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás nesta quarta (19), às 19h30. A entrada para o concerto é gratuita Foto: Divulgação

Com regência do maestro Neil Thomson, o concerto terá início com o Deceto para Sopros, Op. 14, de George Enescu, obra de rara beleza e riqueza de cores instrumentais, seguido pela Sinfonia nº 2, Op. 61, de Robert Schumann, uma das mais inspiradas criações do romantismo alemão, marcada por intensidade emocional e por um percurso musical que conduz da introspecção ao triunfo.

A Orquestra Filarmônica de Goiás, fundada em 1980 pelo maestro Braz Wilson Pompeo de Pina, consolidou-se como uma das principais orquestras do Brasil. Desde sua reestruturação, em 2012, passou a ocupar posição de destaque no cenário da música de concerto, sendo reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência artística.

Além da apresentação, o público também pode aproveitar a Feira Cultural, que acontece na parte externa do teatro e reúne opções gastronômicas, como tortas, biscoitos artesanais, pães, caldo e crepes, além de peças artesanais produzidas em crochê e macramê.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a apresentação reafirma a importância dos grupos artísticos na construção da identidade cultural do município e busca aproximar a população da música de concerto, ampliando o acesso à cultura e valorizando as diferentes manifestações artísticas.