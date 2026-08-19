Inscrições abertas para passeio ciclístico da 3ª etapa do Circuito Anapolino de Ciclismo

19 de agosto de 2026
mountain bike

Os ciclistas anapolinos já podem se inscrever gratuitamente para participar do passeio ciclístico que integra a 3ª etapa do Circuito Anapolino de Mountain Bike. A atividade será realizada no dia 20 de setembro, com largada às 8h, em Joanápolis, onde também será o ponto de chegada Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis

Os ciclistas anapolinos já podem se inscrever gratuitamente para participar do passeio ciclístico que integra a 3ª etapa do Circuito Anapolino de Mountain Bike. A atividade será realizada no dia 20 de setembro, com largada às 8h, em Joanápolis, onde também será o ponto de chegada.As inscrições podem ser realizadas pelo site ticketdoatleta.com.br até o dia 11 de setembro ou enquanto houver vagas disponíveis.

A iniciativa busca reunir ciclistas de Anápolis e de toda a região em um momento de lazer, esporte e confraternização, proporcionando aos participantes a oportunidade de aproveitar o percurso e vivenciar a prática do mountain bike.

Além do passeio ciclístico, a programação também contará com modalidades de competição e ingressos no valor de R$ 50,00 para as modalidades de E-bike, Elite, Master, Over e Sub, com opções de percurso completo e reduzido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, o passeio ciclístico é uma oportunidade para incentivar a prática de atividades físicas, promover momentos de lazer ao ar livre e aproximar a população do esporte, reunindo participantes de diferentes idades e níveis de experiência.

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