Inscrições abertas para passeio ciclístico da 3ª etapa do Circuito Anapolino de Ciclismo

Os ciclistas anapolinos já podem se inscrever gratuitamente para participar do passeio ciclístico que integra a 3ª etapa do Circuito Anapolino de Mountain Bike. A atividade será realizada no dia 20 de setembro, com largada às 8h, em Joanápolis, onde também será o ponto de chegada Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis

A iniciativa busca reunir ciclistas de Anápolis e de toda a região em um momento de lazer, esporte e confraternização, proporcionando aos participantes a oportunidade de aproveitar o percurso e vivenciar a prática do mountain bike.

Além do passeio ciclístico, a programação também contará com modalidades de competição e ingressos no valor de R$ 50,00 para as modalidades de E-bike, Elite, Master, Over e Sub, com opções de percurso completo e reduzido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, o passeio ciclístico é uma oportunidade para incentivar a prática de atividades físicas, promover momentos de lazer ao ar livre e aproximar a população do esporte, reunindo participantes de diferentes idades e níveis de experiência.