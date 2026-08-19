Auxiliares de Educação são convocados pela Secretaria Municipal de Anápolis; veja lista

19 de agosto de 2026
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A Secretaria Municipal de Educação divulgou, no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (14), a lista de convocados para atuarem como Auxiliares de Educação aprovados no Processo Seletivo Simplificado Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis

A Secretaria Municipal de Educação divulgou, no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira (14), a lista de convocados para atuarem como Auxiliares de Educação aprovados no Processo Seletivo Simplificado. Os profissionais deverão, em um prazo de 10 dias úteis a partir da divulgação, encaminhar os documentos necessários à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Governo, situada na Avenida Brasil, 200.

Os profissionais deverão comparecer à diretoria, de segunda-feira à sexta-feira, entre às 8h30 e 16h30, munidos de uma série de documentos, entre eles: fotocópias de RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio, entre outros. A lista completa dos documentos necessários está elencada no DOM.

Segue nome dos convocados: Bianca Sabina Heloísa Moreira, Janaína Taís Pereira da Silva, Fabielle Silva Dias, Hadlla Leanne de Morais Sá, Dimilly Sarah Gomes Mendes, Rafael Almirante Souza, Gilvanice Ferraz de Queiroz, Gizelle da Silveira Cotrim, Fabiana Araújo de Carvalho, Luciana Almeida da Silva, Luzineth dos Anjos Sampaio, Alba Valéria Ferreira Maia, Zilma Maria de Jesus, Celma das Graças Silva.

Foram convocados também: Adriana Dias Maia, Edilene dos Santos Gonçalves, Maria Aparecida Rodrigues Tavares Santos, Daieny Godinho Moreira, Adriana Aparecida Moreira, Felipe Bourguignon Quintela, Beatriz Alves Barbosa, Geisane Hellen Silva Araújo, Erika Silva Macedo, Kelly Rodrigues de Sena, Rômulo Enedino de Souza Meireles, Mickaelly Crisitina Lima Rodrigues, Maria Bethânia Miranda e Silva, Suely Alves Mourão.

Por fim, fecham a lista: Janaína de Paula Pereira, Érica da Silva Brasil, Fernanda Gomides da Silva Miranda, Juliana dos Santos Alves Pureza, Jessika Beatriz Andrade Fernandes, Millena Silvério Silva, Salem Bittar Haddad, Kelly Longobardi Palheta Pacheco, Flávia Cintra Ferreira, Elisângela Souza Silva Torres, Larissa de Almeida Melo, Gustavo Mateus Barbosa, Tanylene Lopes Costa Delgado, Bruna Izabela de Jesus Gonçalves Quintanilha, Ludmilla da Silva Gontijo, Mônica Nascimento da Silva, Beatriz Pereira Miranda, Isabella Rosa da Silva, Pâmella Pereira Mendes, Lucilaine Silva Alencar, Marluce Soares Amaral, Flávia dos Reis Mendes Narciso.

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