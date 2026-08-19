DATAGRO realiza 7ª edição da Abertura de Safra Soja, Milho e Algodão em Goiânia

19 de agosto de 2026
datagro

Evento reunirá especialistas, produtores e lideranças do agronegócio para discutir perspectivas, desafios e oportunidades da safra 2026/27 

A DATAGRO, consultoria especializada em inteligência de mercado para o agronegócio, realiza no dia 20 de agosto, pela segunda vez consecutiva em Goiânia (GO), evidenciando o município como um dos principais polos do agronegócio brasileiro, a 7ª edição da DATAGRO Abertura de Safra Soja, Milho e Algodão.

Consolidado como um dos principais eventos do calendário agrícola nacional, o encontro marca oficialmente o início da temporada produtiva dessas três culturas fundamentais para a economia brasileira. A tradicional edição reúne produtores rurais, consultores, pesquisadores, executivos, representantes de empresas, cooperativas e instituições ligadas ao setor.

A programação foi desenvolvida para oferecer uma visão abrangente dos cenários que devem influenciar a safra 2026/27, abordando temas como mercado, clima, tecnologia, sustentabilidade, gestão, logística, crédito e competitividade.

“A DATAGRO Abertura de Safra foi criada justamente para promover esse ambiente de reflexão, análise e troca de experiências entre especialistas, produtores e lideranças do setor. Nossa expectativa é contribuir para que os participantes iniciem a nova safra com uma visão mais ampla dos desafios e das oportunidades que se apresentam”, afirma Luiz Felipe Nastari, diretor de Comunicação, Educação e Eventos da DATAGRO.

O encontro também se destaca por reunir especialistas de referência, proporcionando aos participantes acesso a informações estratégicas para a tomada de decisões no campo. Na edição de 2025, o evento contou com a participação de mais de 20 palestrantes e especialistas, reunindo cerca de 500 participantes durante seis horas de conteúdo técnico, painéis e debates.

Além da programação técnica, o evento oferece um ambiente altamente qualificado para networking e geração de negócios, promovendo a integração entre os diferentes segmentos do agronegócio e estimulando novas conexões, parcerias e oportunidades comerciais para a temporada que se inicia.

Serviço:

Evento: 7ª DATAGRO Abertura de Safra Soja, Milho e Algodão 

Data: 20 de agosto de 2026
Local:  Espaço WTC Events

Endereço:  Av. D, nº 45, Quadra 12, Lote 01/1A

Inscrições: https://datagroexperience.com/inscricoes/7aberturasafra/

Sobre a DATAGRO

Com mais de 40 anos de mercado, a DATAGRO é uma consultoria agroindustrial independente com atuação global e referência no setor.

Produz análises, notícias e dados primários sobre agropecuária, soja, milho, algodão, cana, açúcar, etanol, biodiesel, café, citrus, pecuária, leite e outros, orientando a tomada de decisão de clientes em mais de 50 países. São mais de 130 relatórios mensais sobre 18 commodities agrícolas e de energia e mercados.

Ao todo, a DATAGRO reúne doze unidades de negócios: Alta Performance, Análise de Mercado, Consultoria Estratégica, Gestão, Markets, Financial, Governos, Benri, DataMaps, Deag, Geocane e Experience – área responsável pelos eventos, incluindo o Global Agribusiness Fórum (GAF) e o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), os maiores eventos mundiais do agro, realizados todos os meses de outubro (em 2026, nos dias 23 a 26 de julho no Parque Tecnológico Luiz Giroletti, em Sorriso, no Mato Grosso e nos dias 1-2 de outubro no Nubank Parque, em São Paulo).

 

Agência Fato Relevante

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