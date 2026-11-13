Saúde Anápolis realiza mutirão para cirurgias de catarata

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Procedimentos cirúrgicos estão previstos para a próxima semana no Hospital Municipal Alfredo Abrahão (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis deu início, nesta quarta-feira (11), a um mutirão de consultas especializadas para a realização de cirurgias de catarata. Nesta primeira etapa, foram convocados 80 pacientes da Regulação Municipal para exames pré-operatórios. Os procedimentos cirúrgicos estão previstos para a próxima semana no Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

Os pacientes estão receberam consulta médica especializada ao longo de toda a quarta-feira (11) no Centro Municipal de Visão (CMV). Aqueles que tiverem aptos a fazerem a cirurgia, já saem do CMV com a Autorização de Internação Hospitalar (AIHs). Novos pacientes deverão ser convocados para a realização de consulta especilizada em catarata nas próximas semanas.

A aposentada Maria Aparecida de Abreu, de 70 anos, não escondeu a felicidade ao receber a ligação para participar do mutirão e saber que terá a oportunidade de realizar o procedimento.

“Fiquei muito feliz em ser chamada para realizar essa cirurgia. É uma oportunidade que vai transformar minha vida para melhor”, destacou.

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