Saúde Anápolis realiza mutirão para cirurgias de catarata

Procedimentos cirúrgicos estão previstos para a próxima semana no Hospital Municipal Alfredo Abrahão (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os pacientes estão receberam consulta médica especializada ao longo de toda a quarta-feira (11) no Centro Municipal de Visão (CMV). Aqueles que tiverem aptos a fazerem a cirurgia, já saem do CMV com a Autorização de Internação Hospitalar (AIHs). Novos pacientes deverão ser convocados para a realização de consulta especilizada em catarata nas próximas semanas.

A aposentada Maria Aparecida de Abreu, de 70 anos, não escondeu a felicidade ao receber a ligação para participar do mutirão e saber que terá a oportunidade de realizar o procedimento.

“Fiquei muito feliz em ser chamada para realizar essa cirurgia. É uma oportunidade que vai transformar minha vida para melhor”, destacou.