Novembro Azul amplia o debate sobre a saúde masculina além dos problemas de próstata

A partir dos 40 anos, muitos homens podem começar a perceber sintomas parecidos com o que nas mulheres seria o processo de climatério e menopausa – como fadiga, perda de energia, queda da libido, menor agilidade física e mudanças de atitude e de humor. Diferentemente delas, que têm na interrupção da menstruação um marco claro da transição, os homens não contam com um sinal específico, o que pode dificultar sua identificação em um primeiro momento.

Por isso, durante a campanha Novembro Azul, que busca ampliar os cuidados com a saúde masculina para além do câncer de próstata, é importante reforça a importância da prevenção. Afinal, ainda hoje, eles procuram menos atendimento médico do que as mulheres. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) mostrou que 46% dos homens acima de 40 anos só vão ao médico quando sentem algum sintoma, evidenciando a falta de uma cultura de prevenção.

A redução dos níveis de testosterona, natural em homens mais velhos, pode se tornar um problema quando o hormônio chega a patamares muito baixos. Produzida principalmente nos testículos, a testosterona participa do desenvolvimento de características sexuais, da libido, da produção de espermatozoides e da manutenção da massa muscular e óssea.

Diagnóstico

De forma geral, uma consulta preventiva anual pode ser uma boa referência para acompanhar a saúde, mas, caso surjam sintomas que levantem suspeita de alterações hormonais, é importante procurar atendimento médico para avaliar a necessidade de exames. A orientação é do coordenador médico da Amparo Saúde, empresa de atenção primária do Grupo Sabin, Leonardo Demambre Abreu.

“A redução do hormônio costuma acontecer de maneira lenta e gradual e não ocorre da mesma forma em todos os homens, por isso o acompanhamento médico é importante para avaliar cada caso”, explica. Os níveis podem começar a cair a partir dos 30 ou 40 anos, mas isso não significa que todos terão deficiência hormonal ou sintomas evidentes, esclarece ele.

Além do envelhecimento natural, fatores como obesidade, sedentarismo, diabetes, consumo excessivo de álcool, distúrbios do sono e uso de determinados medicamentos podem contribuir para a redução dos níveis de testosterona. A relação com a obesidade pode ocorrer nos dois sentidos: o excesso de gordura corporal pode reduzir os níveis hormonais, enquanto a deficiência de testosterona pode favorecer o aumento da gordura corporal. Por isso, atividade física regular, peso adequado, boas noites de sono e controle de doenças crônicas são fundamentais para preservar a saúde hormonal.

A presença de sintomas, por si só, não é suficiente para confirmar o diagnóstico. Isso porque sinais como baixa libido, mudanças de humor e perda de energia também podem estar associados à depressão, a distúrbios do sono, à obesidade e a outras doenças metabólicas. Por isso, a investigação clínica costuma exigir exames para confirmar ou descartar a deficiência hormonal.

O exame de sangue é a principal ferramenta para avaliar os níveis de testosterona. A dosagem de testosterona total e, conforme o caso, a avaliação da testosterona livre e da SHBG, proteína que transporta hormônios sexuais no sangue, auxiliam na investigação médica.

Conforme as diretrizes da Endocrine Society, a coleta deve ser realizada preferencialmente pela manhã, quando os níveis de testosterona costumam ser mais elevados. “Se o resultado indicar níveis baixos, a dosagem deve ser repetida para confirmar a alteração. Outros exames também podem ser solicitados para investigar suas possíveis causas”, explica o médico.

Reposição hormonal

Quando a deficiência hormonal é confirmada, cabe ao médico avaliar a necessidade de reposição de testosterona, considerando os possíveis benefícios, riscos e contraindicações para cada paciente. Leonardo alerta que “o hormônio não deve ser usado de forma indiscriminada para ganhar disposição, massa muscular ou frear o envelhecimento”.

O uso sem indicação e acompanhamento médico pode trazer consequências à saúde, como infertilidade, redução da produção natural de testosterona pelos testículos e aumento da concentração de glóbulos vermelhos no sangue, alteração que exige monitoramento pelo possível risco de complicações circulatórias. Também podem ocorrer acne, queda de cabelo, retenção de líquidos, redução do volume dos testículos e piora da apneia do sono.

Para além da prevenção ao câncer de próstata, o médico destaca que o Novembro Azul também é uma oportunidade para ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde masculina e combater a resistência dos homens a procurar atendimento preventivo e a observar os sinais do próprio corpo.

“A saúde masculina vai muito além da próstata. Precisamos falar sobre doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, saúde mental, saúde sexual, obesidade e hábitos de vida”, reforça.