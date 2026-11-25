Feirão Mais Empregos do Governo de Goiás reúne 11 empresas e oferece mais de 2,7 mil vagas nos setores de indústria e comércio (Fotos: Retomada-GO)

A Secretaria de Estado da Retomada realiza nesta quarta e quinta-feira (25 e 26/11) mais uma edição do Feirão Mais Empregos, com oferta de mais de 2,7 mil vagas para Goiânia e Região Metropolitana.

Voltada aos setores da indústria e do comércio, a iniciativa reúne 11 empresas, entre elas Shopee, Itambé e Nescafé, com oportunidades que contemplam diferentes níveis de escolaridade e remunerações e benefícios que podem ultrapassar R$ 2.409.

O atendimento será das 8 às 17 horas, na Central Mais Empregos, no Setor Central da capital, com entrevistas presenciais realizadas pelas equipes de recrutamento.

Feirão Mais Empregos

As vagas abrangem funções operacionais, técnicas, administrativas e comerciais, desde cargos que exigem ensino fundamental até postos destinados a profissionais com formação superior. Há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, sem necessidade de experiência, além de posições voltadas a trabalhadores com qualificação específica. O feirão também contempla pessoas com deficiência (PCD), com vagas reservadas a esse público.

Entre as funções disponíveis para candidatos sem experiência estão auxiliar de linha de produção na indústria alimentícia e ajudante de carga e descarga, ambas com exigência de ensino fundamental completo.

As empresas oferecem benefícios que incluem alimentação no local ou auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, além de possibilidade de progressão na carreira. Outros cargos também aceitam profissionais sem experiência anterior, conforme os critérios de contratação.

Para quem já possui experiência profissional, o feirão disponibiliza vagas de auxiliar de linha de produção em testes laboratoriais, inspetor de qualidade, mecânico de manutenção industrial, motorista de caminhão e operador de empilhadeira.

Os requisitos variam conforme a função e podem incluir ensino médio, formação técnica e conhecimentos específicos. Na área comercial e de atendimento, há postos para operador de caixa, vendedor interno, estoquista e recepcionista atendente em concessionária de veículos. Entre as oportunidades exclusivas para PCD está a de balanceiro industrial, que exige ensino fundamental completo e experiência na atividade.

Seleção presencial

Durante os dois dias, representantes da ALS Brasil, Itambé, Imperador Alimentos, Grupo Ramasa Auto, Tintas MC, Grupo Fit (Nescafé), Santos e Cunha Participações, Kero Mais Pães, Terral, Tahto e Grupo GNX (Shopee) estarão na Central Mais Empregos para entrevistar candidatos e conduzir os processos seletivos.

Para o secretário de Estado da Retomada, César Moura, a realização de feirões temáticos aproxima trabalhadores das demandas específicas do setor produtivo e amplia as possibilidades de contratação.

“Reunimos empresas de diferentes segmentos para facilitar o acesso dos trabalhadores às seleções e agilizar o preenchimento das vagas. Nosso compromisso é aproximar quem precisa trabalhar de quem está contratando, ampliando as oportunidades de emprego e renda para os goianos”, destaca.

Como participar?

Os interessados devem comparecer à Central de Atendimento Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Setor Central de Goiânia, com documento pessoal com foto e comprovante de endereço atualizado. Durante o atendimento, os candidatos poderão consultar as exigências de cada cargo, os valores de remuneração e os benefícios oferecidos, além de participar das entrevistas com os representantes das empresas.

Serviço

Assunto: Feirão Mais Empregos na capital oferece mais de 2,7 mil vagas

Quando: Quarta-feira (25/11) e Quinta-feira (26/11), das 8h às 17h

Onde: Central de Atendimento Mais Empregos

Endereço: Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, Setor Central, Goiânia (GO)

Secretaria da Retomada – Governo de Goiás