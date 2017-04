Anápolis ganha um novo hospital privado no próximo dia 27 de março, com a inauguração do Ânima Centro Hospitalar, localizado na Avenida Brasil Norte. Não haverá uma solenidade. A unidade abrirá suas portas a partir das 8h.

De acordo com a assessoria de imprensa da nova unidade, ela será aberta com mais de 70 médicos de diversas especialidades. Os prontos-socorros adulto e infantil também entrarão em funcionamento, contando com o plantão integral de pediatras, ortopedistas e clínicos, além das especialidades que estarão 24 horas de sobreaviso: cardiologia, neurologia, neurocirurgia, cirurgia geral, otorrino, cirurgia vascular e urologia.

O hospital com uma de suas três Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em funcionamento, além de enfermarias, centro cirúrgico, laboratório e o centro de imagem, que oferecerá exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-X, ultrassonografia, mamografia e exames cardiológicos por métodos gráficos.

O diretor do Ânima, médico Luiz Cláudio Resende, conta que embora a abertura oficial da unidade aconteça apenas no dia 27, há cerca de um ano uma equipe já prepara a estrutura e organização do hospital, visando oferecer um serviço focado na qualidade e precisão do atendimento. “Nós esperamos de fato fazer a diferença na vida das pessoas de Anápolis e região”, ressalta.

Segundo Luiz Cláudio, o Ânima já abre com intensidade para atender à população e, quando em plena atividade, o hospital que possui 13,5 mil m² oferecerá 11 salas de cirurgia, pronto-atendimento adulto e infantil, três UTIs, laboratório próprio, centro diagnóstico completo, 100 leitos de internação, além de 200 vagas de estacionamento.

O diretor diz ainda explica que o Ânima já realizou diversas parcerias com planos de saúde credenciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com intuito de facilitar o acesso dos usuários aos serviços oferecidos. “O hospital trabalhará com diversos convênios e temos a pretensão de atender todos os planos de saúde, já temos parceria com a Unimed e outras 16 operadoras. Nós estamos em fase de negociação avançada com o Ipasgo, um plano de saúde muito importante no nosso Estado”, destaca.