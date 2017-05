LUANA CAVALCANTE

A Secretaria Municipal de Cultura não deixará o prédio histórico localizado na Praça Bom Jesus. O secretário Erivelson Borges informou que a sede da pasta será transferida, dentro de 20 dias, para um imóvel localizado na Avenida São Francisco, no Bairro Jundiaí.

Toda a documentação e parte burocrática para a mudança estão em andamento. A Galeria Antônio Sibasolly e a Casa do Artesanato continuam funcionando na Praça Bom Jesus. Mas segundo Erivelson, no segundo semestre, pelo menos por um mês, tudo será fechado no prédio histórico para a reforma do telhado.

Estão previstos na reforma a troca de telhas, troca da madeira e inversão de inclinação. “Hoje as calhas não suportam e não ajudam no escoamento da água”, explicou o secretário municipal de Cultura.

O projeto conta ainda com a troca do forro de gesso e a instalação de um elevador que dá acesso à galeria de artes plásticas. A administração municipal busca recursos para viabilizar esses serviços. “Todo esse planejamento conta com a contrapartida da prefeitura, mas buscamos apoio do Fundo Estadual de Cultura”, falou.

Mesmo com a conclusão da reforma, prevista para o final do ano e que deve custar R$ 250 mil, Erivelson disse que a Cultura seguirá no prédio do Jundiaí. “O futuro da estrutura localizada na Praça Bom Jesus será debatido com toda a sociedade e com os conselhos comunitários. É um patrimônio histórico e a ideia é que seja um local destinado a receber exposições”, frisou o secretário.

Outro planejamento da Secretaria Municipal de Cultura é a reforma do Teatro Municipal. Para isso, Erivelson Borges disse que já tem uma emenda parlamentar aprovada no valor de R$ 800 mil. “Embora o projeto passe de R$ 1 milhão, temos a contrapartida da prefeitura”, contou.

No início do segundo semestre ocorre então a licitação para contratação da empresa que fará a reforma do teatro. “Vamos trocar o carpete, poltronas, priorizar a acessibilidade, arrumar o camarim e o ar condicionado, melhorar o sistema de acústica, sonorização e dotar o local de iluminação moderna”, detalhou o secretário.

