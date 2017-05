A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou os locais das provas objetiva e de redação do Processo Seletivo 2017/2, que serão realizadas no próximo domingo, 21. O vestibular de meio de ano será realizado em cinco cidades: Anápolis, Goiânia, Ipameri, Itumbiara, Minaçu e São Luís de Montes Belos (veja aqui onde fazer a sua prova).

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas, para entrada dos candidatos, e fechados às 13 horas – horário oficial de Brasília (DF). Não será permitida a entrada de candidatos fora do horário. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o fechamento dos portões. Na sala de aula, deverá portar e utilizar apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta, o comprovante de inscrição, documento oficial e original de identidade que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital.

É proibido levar para a sala, sobretudo utilizar objetos estranhos à realização da prova, como alarmes, armas, aparelhos eletrônicos, relógios de qualquer natureza, instrumentos que permitam a transmissão e/ou recepção de dados (qualquer sinal sonoro de alerta e/ou despertar, será considerado utilização).

Facebook Twitter Google+