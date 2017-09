O prefeito Roberto Naves (PTB) nomeou uma comissão especial para acompanhamento da execução do contrato de concessão para exploração dos serviços de água e esgoto em Anápolis, o tão discutido contrato com a Saneago, em vigência até o dia 31 de dezembro de 2020.

A portaria publicada no Diário Oficial relembra que a concessão foi dada à estatal em 21 de setembro de 1979, com aditivos ao longo do ano. Vão fiscalizar o contrato, a partir de agora, os seguintes servidores: Florêncio Gomes Rodrigues (Secretaria Municipal de Obras e Serviços), Antônio Barbosa El Zayek (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e Otoniel Ferreira Filho (Procuradoria-Geral do Município).

O objetivo é acompanhar o contrato de concessão realizando reuniões, pesquisas, visitas a obras, localidades, dependências, equipamento, entre outros itens, “podendo requisitar pareceres e visitas técnicas de servidores municipais das áreas de engenharia, jurídica, informática, e de outras que julgar necessário”. A comissão especial entregará relatório ao prefeito a cada três meses, sobre a fiscalização do contrato.