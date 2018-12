Caravana estacionou em Interlândia para a alegria das crianças, entre elas o pequeno Jonathan, que se vestiu como o bom velinho e roubou a cena

DA REDAÇÃO

Alguns voam, outros correm a velocidades incríveis. Mas o herói do Jonathan, de 4 anos, distribui sorrisos e acalenta sonhos. Protagonista das festas de final de ano, o Papai Noel foi surpreendido pelo pequeno fã, que fez questão de se vestir igualzinho e levar para casa um registro do momento vivido no caminhão do bom velhinho. O presente foi proporcionado a ele, e a outras centenas de crianças, na noite da quinta-feira (22.nov), no distrito de Interlândia, com a Caravana Natal de Coração da Prefeitura de Anápolis.

Com tantas atrações espalhadas pela Praça da Matriz, a festa começou ainda cedo. O Jonathan passeava entre brinquedos e balões ao lado de Renan, Isadora e Miguel, todos de 4 anos, sempre na companhia da mãe dele, a Jéssica, e de sua máquina fotográfica. Enquanto isso, Mikaelle Sardinha, 10 anos, e Leandro Brenhoza, 9, se divertiam e aproveitavam a pipoca quentinha e o algodão doce feito na hora. “Super legal essa festa, estou gostando muito”, disse a menina, informando que “mora na roça”, referindo-se ao distrito, de agricultura forte, “onde não tem muitas coisas assim”.

E quando já parecia tudo para lá de animado, o prefeito convida as crianças para uma contagem regressiva. Era as boas vindas ao Natal, ocasião em que chegam o caminhão do Papai Noel e o trenzinho que desfilaria com os pequenos, e alguns grandinhos que não perdem o espírito infantil, pelas ruas de Interlândia. “Que alegria ver tantos meninos e meninas participando do Natal de Coração. É o que me anima e reforça a importância desse evento criado pela primeira-dama Vivian Naves”, comentou Roberto Naves.

Programação

Iniciada na noite da segunda-feira (19.nov), na Praça Bom Jesus, o Natal de Coração visita 25 pontos da cidade até a sexta-feira, 21 de dezembro. Por enquanto, a caravana já passou pela Vila Jaiara, 20; Bairro da Lapa, 21; e o distrito de Interlândia. Na sexta-feira, 23, a estrutura da Prefeitura estará montada no encontro das avenidas do Estado com Perimetral, no Recanto do Sol. Além do caminhão do Papai Noel, do trenzinho, pipoca, algodão doce e estande de fotos, apresentações da Banda Lira de Prata de Santana e da Resistência integram a noite festiva.