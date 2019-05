Fonte: Prefeitura Municipal de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

No último dia 15, o Governo Federal instituiu o programa Saúde na Hora para implantação do horário estendido nas unidades básicas de saúde em todo o País. Só que aqui em Anápolis, esse sistema não é novidade. E nesta segunda-feira, 20, mais um posto começou a funcionar das 7h às 22h. “Após implantarmos esse sistema no Iracema e Abadia Lopes, em novembro do ano passado, iniciamos hoje no Recanto do Sol e no próximo dia 27, será no Bairro de Lourdes”, disse o prefeito Roberto Naves.

Com quatro unidades em horário estendido, Anápolis vai ampliar sua assistência básica em saúde. No Iracema e Abadia Lopes da Fonseca, o funcionamento é diário, inclusive aos finais de semana e feriados, já no Recanto do Sol e Bairro de Lourdes será de segunda à sexta-feira, para moradores das regiões, inclusive aqueles que procurarem a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h com casos não tão graves, classificados como azul e verde, e optarem pelo transporte gratuito que também foi ampliado.

A proposta é que outras unidades operem da mesma forma pelo processo de distritalização da saúde, que está sendo implementado. Segundo o prefeito Roberto Naves, toda essa reestruturação foi feita após amplo estudo para otimizar, humanizar e ampliar a oferta de serviços à população. “Com isso conseguimos ampliar o acesso da comunidade à saúde pública com horários e atendimentos diferenciados. Assim mais pessoas podem cuidar de sua saúde e da sua família”, destacou.

E a população gostou da novidade. Léia Souza Gomes, moradora do Parque Residencial das Flores, esteve na tarde desta segunda-feira, 20, no posto do Recanto do Sol para vacinar o filho Davi e soube do novo horário. “É uma notícia maravilhosa. O atendimento que já era bom vai ficar ainda melhor. Só de pensar que teremos o posto aberto até esse horário é uma segurança”, ressaltou.

Quem também comemorou a novidade foi Marilene Rodrigues de Paula, moradora da Vila Norte. “É um grande benefício. Agora não vamos mais precisar procurar outro local à noite, longe da nossa casa. Fiquei muito feliz com essa notícia”, contou.

Porta de entrada

O funcionamento em horário estendido tem sido fundamental ao trabalho educativo que a Prefeitura está realizando para que a população procure a Estratégia de Saúde da Família (ESF) que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive fazendo a triagem médica na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, com transporte para pacientes, para também desafogar a rede de urgência e emergência.

A diretora de Atenção Básica, Érica Dias, ressaltou que o objetivo é criar esse vínculo entre usuário e agente comunitário de saúde. Atualmente, a rede é composta 469 agentes comunitários de saúde, 44 unidades básicas e 74 equipes. “Nossa rede é extremamente positiva para isso. Os usuários devem procurar as nossas unidades para entender esse funcionamento”, disse.