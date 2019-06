Prefeitura de Anápolis cede espaço para ONG, que cuidará do local permanentemente

Fonte: Prefeitura Municipal de Anápolis

Foto: Renato Lopes – Dircom

Conhecer a riqueza do bioma Cerrado e aproveitar sua diversidade de frutos serão os principais atrativos do Parque da Cidade, em Anápolis. Em breve, será adotada nova dinâmica no local, que passará a contar com o trabalho permanente do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), entidade sem fins lucrativos.

Por isso, foi assinado pelo prefeito Roberto Naves nesta terça-feira, 18, o Termo de Colaboração de Permissão de Uso de Bem Público. O documento concede a ocupação do Parque pelo Grupo que, em contrapartida, cuidará do local 24 horas por dia, com foco na revitalização do espaço e na realização de atividades educativas para a população.

Na ocasião, o prefeito agradeceu à instituição pela adoção do espaço. “São pessoas que querem fazer o bem e cuidar da nossa cidade. Não é o GPA que tem que nos agradecer, nós é que nos sentimos gratos pela parceria”, falou.

De acordo com o diretor de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação, Planejamento Urbano, Antônio El Zayek, é importante a comunidade viver a cidade, estar presente nos espaços públicos, contribuindo com a gestão e tornando-se protagonista da história de seu próprio município. “É justamente isso que estamos buscando com esta ação, permitir à população usufruir de um espaço que é dela, integrando atividades de conscientização ambiental e de lazer com a família”, explica Zayek.

Segundo ele, o Parque, que tem 815 hectares, também abrigará pomares do cerrado: bosques de pequi, cagaita, cajus, barus, jatobás, entre outras espécies do bioma. No total, serão 87 mil mudas de árvores nativas plantadas.

Presidente do GPA, Marcos Antônio Elias Gomes, contou que, primeiro, será recuperado o patrimônio construído do Parque, depois será dado início às ações educativas. “Pretendemos disponibilizar ali, durante 24 horas por dia, equipes para garantir a preservação do local e a segurança da população”, pontuou ele, que ressaltou a importância da área para o Estado, sendo berço de nascentes, habitat de animais silvestres e espécies nativas do Cerrado.