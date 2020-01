Qualificação profissional, oferecida pela Prefeitura de Anápolis, é a porta de entrada para o mercado de trabalho

Fonte: Prefeitura de Anápolis

As políticas de qualificação profissional e intermediação da mão de obra, que são desenvolvidas pela Prefeitura de Anápolis, não têm recesso! O ano de 2020 já iniciou com as salas cheias, nos telecentros da Casa Brasil, localizada no Residencial das Flores, Espaço da Oportunidade e Qualificar, ambos na região central. Ainda neste mês as aulas têm início também nos núcleos do CRAS Sul e no Jardim Alvorada.

Em 2019, a Prefeitura de Anápolis qualificou 3.931 trabalhadores, o que representa um aumento de 19%, com relação a 2018. Mas, se comparar 2016 e 2019, o aumento é de quase 400%, já que no primeiro ano foram 1.038 pessoas qualificadas. Se comparados ainda, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a geração de emprego em Anápolis, o ano de 2017 registra o primeiro saldo positivo, de 1677 e encerra 2019 com 2244. Durante todo o ano, o município ficou entre os três mais geradores de emprego no Estado de Goiás.

Os cursos ministrados são realizados de acordo com demanda do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Hoje, no sistema de Anápolis, são 282 vagas a espera de profissionais qualificados. Em todas estas ofertas o primeiro critério de admissão é ter o curso de Informática Básica. Saber utilizar os editores de texto, as planilhas eletrônicas e as ferramentas da internet é fundamental.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a função que mais admitiu em novembro foi ‘Alimentador de Linha de Produção’. Em 2019, a Prefeitura Municipal comprou este e outros cursos na área da indústria e da mecânica do SENAI, que foram oferecidos gratuitamente nos Centros de Formação Profissional (Cenfor) dos bairros Industrial Munir Calixto e Residencial das Flores.

Em segundo e terceiro lugares, as funções que mais empregaram foram ‘Auxiliar de Escritório’ e ‘Vendedor de Comércio Varejista’. Para qualificar os profissionais, tanto no Espaço da Oportunidade, quanto no Cenfor do Residencial das Flores, durante todo o ano de 2019, foram qualificados profissionais para atender as expectativas dos empregadores.

Para obter informações sobre cursos, que são todos gratuitos, basta entrar em contato no Espaço da Oportunidade, local criado pelo prefeito Roberto Naves em 2018, que congrega todas as estratégias de qualificação e políticas de emprego, que está localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás. Ou, entrar em contato, pelo telefone 3902-2034.