Uma Jornada de Reflexão e Crescimento Espiritual

Publicado: 13.07.2024

No cenário literário, há autores que transcendem a mera escrita e se tornam verdadeiros encantadores de palavras. Nilton Barbosa dos Santos, conhecido carinhosamente como Niltinho, é um desses raros talentos. Sua eloquência e paixão pela palavra são verdadeiramente inspiradoras, e sua trajetória como autor e embaixador do evangelho merece destaque.

E-book

Na última sexta-feira, Niltinho lançou seu mais recente trabalho: o e-book “Testemunhos”. Com 72 páginas, essa obra é uma coletânea de 31 reflexões, uma para cada dia do mês. A proposta é que os leitores meditem sobre as várias situações da vida à luz da Palavra de Deus. Niltinho não apenas nos convida a refletir, mas também a crescer espiritualmente por meio dessas experiências compartilhadas.

O e-book vai além de uma simples compilação de reflexões. Ele oferece uma perspectiva bíblica para as realidades que todos nós enfrentamos. A vida é um enigma, repleta de mudanças surpreendentes, e nossa fé muitas vezes é posta à prova. Niltinho, porém, nos mostra que Deus não busca pessoas perfeitas; Ele está sempre de braços abertos para nos receber, independentemente de nossas falhas.

Experiências

Os “Testemunhos” são, acima de tudo, as experiências pessoais de Niltinho. Não há pretensão teológica complexa aqui, apenas a teologia das pequenas coisas, a teologia do cotidiano. Essa teologia não se limita a palavras e confissões; ela se manifesta em nossas reações, gestos e atitudes. É a Palavra de Deus se tornando carne e osso em nossa vida diária.

Ao ler “Testemunhos”, você embarcará em uma jornada de reflexão profunda. Niltinho tem o dom de apresentar uma visão perspicaz do que significa viver o evangelho. Sua habilidade em tecer palavras é convidativa e informativa, e sua conexão genuína com os leitores é evidente. Portanto, prepare-se para ser desafiado, inspirado e, acima de tudo, encantado.

O autor

Nilton Barbosa dos Santos. Nascido em Paracatu – MG, em 4 de agosto de 1961. Graduado em Ciências Econômicas e Pós-graduado em Desenvolvimento de Pessoas; Professor Universitário nos cursos de Direito e Administração de Empresas; Presbítero da Igreja Presbiteriana de Anápolis – GO, Conferencista e Evangelista. Pai da geniosa e adorável Carolina e do talentoso e divertido Frederico. Também tem uma nora que é uma graça de pessoa, tão linda quanto dedicada, chamada Beatriz. Um exímio jogador de peteca e churrasqueiro de mão cheia; agora também se especializando em sobremesas.