UPA Alair Mafra se destaca em treinamento intensivo

Publicado: 15.07.2024

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alair Mafra, localizada na Vila Esperança, Região Sul de Anápolis, recentemente foi palco de um treinamento essencial para aprimorar a segurança do paciente. O evento, realizado nos dias 5 e 8 de junho, reuniu profissionais de diversas áreas e concentrou-se nas duas primeiras metas internacionais de segurança do paciente: identificação segura e comunicação efetiva.

Segundo o enfermeiro de qualidade Hilton Alves de Souza Junior, a 1ª meta de segurança é fundamental para evitar erros e garantir a confiança dos pacientes. “Durante o treinamento, enfatizou-se a importância de confirmar os dados do paciente antes de qualquer procedimento. Isso inclui verificar o nome completo, data de nascimento e nome da mãe, utilizando os marcadores de identificação adotados pela Unidade e aprovados pela equipe de qualidade. Essa abordagem é protocolo internacional, visando minimizar riscos e assegurar a segurança dos pacientes”, explica ele. Na 2ª meta, Hilton destacou a necessidade de uma comunicação clara e sem ambiguidades entre os profissionais de saúde. Especialmente na transmissão de resultados críticos de exames.

“Arraiá” focado nas metas internacionais

Nos dias 11 e 12 de julho, a equipe da Qualidade, Núcleo de Segurança do Paciente, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) continua o treinamento em clima de festa junina. O foco é nas metas internacionais relacionadas ao uso seguro na administração e prescrição de medicamentos, risco de infecção e prevenção de quedas.

De acordo com o diretor da unidade, Sebastião Bismarques, o treinamento na UPA Alair Mafra reforça o compromisso da unidade com as metas de qualificação do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano (Indsh), O.S. que administra a UPA, assim como com os termos contratuais estabelecidos pela Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Saúde. “Estamos juntos promovendo um ambiente de cuidado mais seguro e eficiente. A capacitação contínua dos profissionais é essencial para manter a excelência no atendimento e garantir a confiança da comunidade servida pela UPA”, completa Bismarques.