Nissei é uma das maiores redes de farmácia do Brasil e investirá R$ 30,1 milhões em Goiás

Publicado: 20.08.2024

O secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, reuniu-se com o CEO das Farmácias Nissei, Alexandre Maeoka, e com o fundador e presidente do Conselho de Administração da empresa, Sérgio Maeoka, na última sexta-feira (16/08), para tratar do investimento que será feito pela rede em Goiás.

A Nissei, empresa do Paraná com 38 de mercado, é uma das maiores redes de farmácia do Brasil e investirá R$ 30,1 milhões em Goiás.

Inicialmente, o grupo planeja inaugurar 15 novas lojas até o fim de setembro e prevê a instalação de 32 unidades no estado.

“A marca Nissei é uma referência no mercado paranaense e, com sua chegada a Goiás, a SIC está oferecendo total apoio. Além da qualidade dos serviços que será oferecida nas novas unidades, esse investimento gerará mais empregos para a população goiana,” destaca Joel de Sant’Anna.

Farmácias Nissei

As Farmácias Nissei são conhecidas por seu atendimento de qualidade e por um portfólio diversificado, que inclui medicamentos de referência (marca), medicamentos genéricos, medicamentos sem prescrição médica (over-the-counter), produtos polivitamínicos e itens de primeira necessidade.

Além disso, suas lojas possuem um tamanho diferenciado, com uma média de aproximadamente 253 m², o que, além de ser superior ao tamanho adotado pela maioria das outras redes varejistas de farmácias, proporciona uma vantagem adicional na prestação de serviços e produtos de conveniência.