Publicado: 05.08..2024

A OAB MULHER, Comissão da OAB/Subseção Anápolis, convida toda a advocacia e a sociedade para participarem da Audiência Pública com o tema: “Caminho da evolução no combate à violência contra a mulher*.

Este importante evento reunirá as principais instituições atuantes no combate à violência doméstica e familiar, que compartilharão com a comunidade anapolina seus trabalhos e projetos.

Sua presença é fundamental para juntos discutirmos e fortalecermos essa luta diária e constante contra a violência doméstica e a destruição da família.

Contamos com a participação de todos! Vamos juntos construir um caminho de evolução e proteção para todas as mulheres