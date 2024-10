Banda paulista Matanza Inc é um dos destaques da programação do Cidade Rock edição especial de Halloween neste sábado, no Martim Cererê (Foto: Divulgação)

Está em busca de uma programação cultural para o fim de semana? A publicação Cora Cultural traz uma curadoria das atrações disponíveis nos espaços culturais do Governo de Goiás. Programe-se!

Centro Cultural Octo Marques inaugura três exposições simultâneas

Obra de Carlos Camilo – Divulgação

O Centro Cultural Octo Marques inaugura, às 19 horas desta quinta-feira (17/10), três exposições simultâneas: Espalhe vida e que entre o equilíbrio, de Carlos Camilo; Ausências, da artista goiana Thays Tyr; e a coletiva Abrir Horizontes 2, com obras de 21 artistas. As mostras estarão em cartaz nas galerias Sebastião do Reis e Frei Confaloni, com entrada gratuita.

Serviço

Individuais

Espalhe vida e que entre o equilíbrio, de Carlos Camilo; e Ausências, de Thays Tyra

Abertura: Quinta-feira (17/10), às 19h

Visitação gratuita: De 18/10 a 24/11/2024

Local: Galeria Sebastião dos Reis – Centro Cultural Octo Marques

Endereço: Rua 4, 515, Ed. Parthenon Center, Sobreloja (Entrada pela rua 7)

Coletiva

Abrir Horizontes 2 – com obras de 21 artistas

Abertura: Quinta-feira (17/10), às 19h

Visitação gratuita: De 18/10/2024 a 05/01/ 2025

Local: Galeria Frei Confaloni – Centro Cultural Octo Marques

Endereço: Rua 4, 515, Ed. Parthenon Center, Sobreloja (Entrada pela rua 7)

Quinta-feira (17/10) e sexta-feira (18/10)

Projeto Circuito Musical traz show com Maria Eugênia e Cláudia Vieira

Apresentações são gratuitas e serão realizadas nesta quinta-feira (17/10), em Campos Belos; e na sexta-feira (18/10), na cidade de Posse (Foto: Divulgação)

As cantoras Maria Eugênia e Cláudia Vieira são as atrações do projeto Circuito Musical, que terá shows nesta quinta-feira (17/10), em Campos Belos, e na sexta-feira (18/10), na cidade de Posse, com início às 21 horas.

As apresentações do projeto são gratuitas e contam com o apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A turnê tem como objetivo difundir a arte e a música goiana, levando uma produção artística local em diferentes regiões do estado. A iniciativa visa não apenas aproximar o público do interior da produção musical local, mas também proporcionar maior visibilidade aos artistas, contribuindo para a ampliação de sua audiência e incentivando a descentralização das ações culturais em Goiás.

Serviço

Circuito Musical IF Goiano– Show Maria Eugênia e Cláudia Vieira

Quinta-feira (17/10) – às 21h

Local: Campos Belos

Sexta-feira (18/10) – às 21h

Local: Posse

Sábado (19/10)

Projeto Ritmos na Praça traz roda de samba na 9ª edição do Macumbb

Evento é gratuito e será realizado neste sábado (19/10), no Setor Leste Vila Nova, com apoio do Programa Goyazes (Foto: Secult)

O projeto Ritmos na Praça terá, neste sábado (19/10), o melhor da roda de samba na 9ª edição do Macumbb – O Caminho dos Guardiões, que tem como proposta resgatar os tambores do Axé, sob o comando da sambista Beaju.

O evento é gratuito e começa a partir das 17h30, na Praça Tamanduá, na Rua 215, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

No repertório, o público poderá conferir canções de artistas que emplacaram sucessos inesquecíveis embalados pelos tambores do Axé, como Clara Nunes, Alcione, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra e, mais recentemente, Mariene de Castro, Roberta Sá, Fabiana Cozza e Aline Calixto.

Ritmos na Praça foi aprovado pelo Programa Goyazes, mecanismo de fomento do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O projeto prevê seis atrações gratuitas, em diferentes estilos musicais, em praças públicas de Goiânia. Para acompanhar os horários e locais, basta seguir o perfil do instagram @ritmosnapraca.

Serviço

Ritmos na Praça: Roda de Samba Macumbb

Data: Sábado (19/10), a partir das 17h30

Local: Praça Tamanduá, na Rua 215, no Setor Vila Nova

Entrada gratuita

Mais informações:@ritmosnapraca

Sábado (19/10)

Martim Cererê recebe Cidade Rock edição especial de Halloween neste sábado

Banda paulista Matanza Inc é um dos destaques da programação, que traz ainda shows de bandas goianas, além de decoração temática e brindes para quem for fantasiado (Foto: Divulgação)

Neste sábado (19/10), o Centro Cultural Martim Cererê será o ponto de encontro de monstros, bruxas, zumbis e fãs do rock para um dos eventos mais celebrados do rock produzido em Goiânia. É a edição especial do Cidade Rock de Halloween, que terá decoração temática, brindes para quem for fantasiado e, como grande atração, o show da banda Matanza Inc, de São Paulo.

As bandas goianas Luxúria de Lillith, Teia, Realife e The Last Shot também subirão ao palco para completar a noite de atrações. A entrada é gratuita até às 20 horas, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Após esse horário, será cobrada uma taxa de R$ 20,00.

A área externa do Martim Cererê será decorada com temática de Halloween e contará com discotecagem dos DJs do Dark Hats e da DJ Elis Otoni. O espaço também terá food trucks e um bar com serviço completo de bebidas.

Serviço

Cidade Rock – especial de Halloween

Data: Sábado (19/10), a partir das 19h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul)

Ingressos: Entrada gratuita até 20 horas (mediante 1kg de alimento). Depois, R$ 20.

Programação

19h – The Last Shot

20h – Realife

21h – Teia

22h – Luxúria de Lillith

23h – Matanza Inc

Sábado (19/10) e domingo (19/10)

Palácio Conde dos Arcos recebe atrações do projeto Ube Ocupa Goiás

Palácio Conde dos Arcos, unidade da Secult-GO, na cidade de Goiás, recebe neste sábado (19/10) e domingo (20/10), o projeto Ube Ocupa Goiás. Programação é gratuita e inclui música, literatura, artes plásticas e muito mais (Foto: Secult-GO)

O Palácio Conde dos Arcos, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-GO), na cidade de Goiás, recebe neste sábado (19/10) e domingo (20/10), o projeto Ube Ocupa Goiás, com programação gratuita que inclui música, literatura, artes plásticas e muito mais. O evento também terá atividades no museu nos dias 16 e 17 de novembro, com novidades em sua grade.

O roteiro da ocupação cultural inclui conferência do escritor Cristovão Tezza, mesas redondas sobre literatura escrita por mulheres, arte, história e exposições dos artistas Nancy de Melo e Valdson Ramos. Também será lançado durante o evento o Concurso de Poesia Falada Yêda Schmaltz e o Concurso de Fotografia Eduardo Bilemjiam.

A iniciativa conta com apoio da lei federal Paulo Gustavo, mecanismo de fomento gerenciado pela Secult-GO.

Confira a programação

Sábado ( 19/10)

14h30 – Abertura

• Performance poética de Thaise Monteiro

• Lançamento do Concurso de Poesia Falada Yêda Schmaltz

• Lançamento do Concurso de Fotografia Eduardo Bilemjiam

15h – Abertura de exposições artísticas

• Sala Goiandira do Couto – Artista Nancy de Melo

• Sala Veiga Valle – Artista Valdon Ramos

16h – Mesa Redonda

• História de Goiás: arte e música Nasr Chaul e Eliézer Cardoso

19h – Conferência

• Literatura e História: entrelaçando narrativas com Cristovão Tezza

21h30 – Diálogos musicais – Instituto Biapó

23h59 – Serenata da Lua Cheia

Domingo – (20/10)

08h – Exposições artísticas

• Sala Goiandira do Couto – Artista Nancy de Melo

• Sala Veiga Valle – Artista Valdon Ramos

10h – Mesa Redonda

• Mulheres na literatura – Goiandira Ortiz e Helissa Soares

Conheça as unidades culturais do Governo de Goiás

Centro Cultural Martim Cererê

Endereço: Rua 94-A, Setor Sul – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4691

Horário: Administração – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Eventos – de segunda a domingo, de acordo com o agendamento.

@martimcerere

Centro Cultural Octo Marques (Galeria Frei Confaloni e Galeria Sebastião Reis)

Endereço: Edifício Parthenon Center, Rua 4 nº 515, Centro – Goiânia (mezanino – entrada pela rua 7)

Telefone: (62) 3201-4610

Horário: De segunda a domingo, das 9h às 17h

E-mail: ccom@goias.gov.br

@octomarques.secultgoias

Cine Cultura

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 2 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4666

Horário: conforme programação da semana

E-mail: cineculturagoias@gmail.com

@cine culturagoias

Cine Teatro São Joaquim

Endereço: Rua Moretti Forggi nº 17 – cidade de Goiás

Telefone: (62) 3371-2038

Horário: De segunda a sexta-feira, da 8h às 17h

E-mail: cineteatrosaojoaquim@gmail.com

@cineteatrosaojoaquim

Gibiteca Jorge Braga

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 2 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4640

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

E-mail: gibitecajorgebraga.cultura@goias.gov.br

@gibitecaestadualjorgebraga

Museu da Imagem e do Som

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado Praça Cívica, nº 2, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4625

Horário: Administração: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h | Salão expositivo: de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

E-mail: mis.cultura@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@misgoias

Museu Ferroviário de Pires do Rio

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Naves esquina com Av. Coronel Lino Sampaio s/n°, Centro – Pires do Rio

Telefone: (64) 3461-7970

Horário: Segunda-feira, das 13 às 17h / de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13 às 17h. Visitas agendadas para grupos nos sábados, domingos e feriados

E-mail: mfpr@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museuferroviariodepiresdorio

Museu Pedro Ludovico

Endereço: Rua Dona Gercina Borges Teixeira, nº 133, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4678

Horário: De terça-feira a sábado, das 8 às 12h; e das 13h às 17h

E-mail: museupedroludovico@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museupedroludovico

Museu Zoroastro Artiaga

Endereço: Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 13 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4675

Horário: fechado para reforma

E-mail: museuzoroastro.cultura@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museugoianozoroastroartiaga

Palácio Conde dos Arcos

Endereço: Praça Tasso Camargo nº 1, Centro – cidade de Goiás

Telefone: (62) 3371-1200

Horário: De terça a sábado, das 08h às 17h | domingos e feriados, das 08h às 13h

Acesse a visita virtual aqui.

@palaciocondedosarcos

Teatro Goiânia

Endereço: Rua 23, 252, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4684

Horário: Administração – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Espetáculos – de segunda a domingo, de acordo com o agendamento.

E-mail: teatrogoiania@goias.gov.br

Agendamento de eventos: (62) 3201-4691 ou reservas.cultura@goias.gov.br

@teatrogoiania

Teatro de Pirenópolis

Endereço: Rua Comendador Joaquim Alves – Centro, Pirenópolis

Telefone: (62) 3331-1299 / (62) 3331 2029

Horário: em reforma.

Vila Cultural Cora Coralina

Endereço: Rua 23 com Rua 3, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-9863

Horário: De segunda a domingo, das 9h às 17h.

E-mail: vilacultural.coracoralina@goias.gov.br

@vilacultutalcc