Momento Cultural da APAE Anápolis retorna em grande estilo após a pandemia

Evento celebra arte, inclusão e talento em sua 13ª edição

A APAE Anápolis realiza, nesta terça-feira, a tão esperada 13ª edição do Momento Cultural, retomando o evento após a interrupção imposta pela pandemia. Com entrada gratuita, o espetáculo está marcado para começar às 18h no Teatro Municipal, na Praça Abílio Wolney, que fica no cruzamento das avenidas Goiás e Brasil.

Em formato único e com lugares limitados, a organização reforça a importância de garantir presença antecipadamente, seja retirando os ingressos na secretaria da Escola Maria Montessori, anexa à APAE Anápolis, no bairro Bouganville ou confirmando o nome na lista de presença pelo telefone 3098-2525.

Arte e Inclusão

Desde sua primeira edição, o Momento Cultural busca promover a inclusão por meio da arte, destacando o potencial artístico de alunos com deficiência intelectual e múltipla. Para o presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário, o evento é uma celebração do que há de melhor na instituição: “Este projeto vai além do entretenimento; é uma oportunidade para nossos alunos expressarem suas habilidades e reafirmarem sua dignidade por meio da arte. A cada edição, mostramos à comunidade o valor de investir em educação inclusiva e artística”.

A programação deste ano promete momentos emocionantes, com apresentações que transitam por diferentes linguagens artísticas: teatro, dança, música, artes plásticas e literatura de cordel. Um destaque especial é o espetáculo teatral “Primavera”, coordenado pelo professor Gabriel Cardoso, e a performance musical “Twinkle, Twinkle, Little Star Variation A”, que une alunos de diferentes níveis educacionais.

Vidas transformadas

A diretora da Escola Maria Montessori, Renata Holanda, enfatiza o impacto do Momento Cultural no desenvolvimento dos alunos: “A arte tem o poder de transformar. Ao trabalharmos com teatro, dança e música, não apenas incentivamos a criatividade, mas também desenvolvemos aspectos cognitivos, afetivos e motores dos nossos estudantes”. Renata acrescenta que o evento é um reflexo das conquistas diárias dos alunos e da dedicação dos profissionais da APAE.

Este ano, o tema principal é a valorização do Cerrado, explorado em produções como a literatura de cordel “O Valor do Cerrado”, que combina cultura regional e expressão artística. Além disso, a dança “Valsa de Flores” promete encantar a plateia com uma coreografia envolvente e lúdica, projetada para destacar a leveza e a alegria dos movimentos.

Convite à Comunidade

A APAE Anápolis convida a todos para prestigiar este momento singular. Segundo Vanderley Cezário, o evento não é apenas para familiares e amigos dos alunos, mas para toda a comunidade: “Queremos que os nossos parceiros e apoiadores vivenciem o talento e o esforço de nossos alunos. Este é um convite para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e, principalmente, se emocionar”.

Com um cronograma diverso e artistas apaixonados, o Momento Cultural promete ser mais do que um espetáculo; será uma celebração da vida, do aprendizado e da arte como ferramenta de inclusão.

Serviço

* O que: 13ª edição do Momento Cultural da APAE Anápolis

* Quando: Hoje, 5 de dezembro, às 18h

* Onde: Teatro Municipal de Anápolis

* Ingressos: Gratuitos, com retirada antecipada na Secretaria da Escola Maria Montessori ou confirmação por contato telefônico (62) 3098-2525.

Não perca esta oportunidade única de apoiar a inclusão e celebrar a arte!