Goiás bate recorde de 2023 em abertura de empresas

Recorde de novos negócios foi batido no dia 6 de novembro, com 36.276 novas empresas (Foto: Cristano Borges)

Goiás fechou o mês de novembro com um total de 36.276 novas empresas registradas no ano. Esse número já ultrapassa em 2.429 as empresas registradas em todo o ano passado, que foi de 33.847.

O recorde de 2023 foi batido ainda no início de novembro, no dia 6, quando o registro de negócios alcançou a marca de 33.853 novos CNPJs. Com isso, a expectativa é que Goiás feche o ano de 2024 muito à frente do próprio recorde.

Os números são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e consideram apenas as empresas que não se enquadram no perfil Microempreendedor Individual (MEI).

Quebra do recorde

Segundo o presidente da autarquia, Euclides Barbo Siqueira, a quebra do recorde já era esperada, devido ao registro de crescimento do estado.

“Seguramente, fecharemos o atual ano com aproximadamente quatro ou cinco mil empresas a mais do que registramos em 2023. Isso mostra que nossos esforços para facilitar a vida de quem quer empreender em Goiás têm dado muito certo”, comemora.

O crescimento de novos negócios goianos reflete a facilidade de abertura de um CNPJ. Todo o trâmite é realizado 100% online e dura em média 24 horas. Atualmente, há 1.176.254 empresas ativas em Goiás.

Desse total, 30,5% estão sediadas em Goiânia e 1.868 possuem capital social superior a R$ 500 mil. No top 5 dos municípios com mais empresas estão, além de Goiânia:

Aparecida de Goiânia,

Anápolis,

Rio Verde

e Valparaíso

As cinco atividades com mais registros em novembro de 2024 foram:

serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

promoção de vendas;

construção de edifícios;

e serviços de engenharia.

O penúltimo mês do ano registrou 2994 novos CNPJs.