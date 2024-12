Goiás conquista 10 medalhas nos Jogos da Juventude Caixa 2024

Goiás se despediu com um desempenho impressionante, conquistando um total de 10 medalhas: 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze (Foto: Seduc)

A edição dos Jogos da Juventude Caixa 2024 chegou ao fim, deixando um legado de superação, talento e emoção. Entre os destaques da competição, o time de Goiás se despediu com um desempenho impressionante, conquistando um total de 10 medalhas: 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.

O evento, realizado de 13 a 28 de novembro em João Pessoa, na Paraíba, reuniu milhares de atletas de todo o Brasil, disputando em diversas modalidades.

A equipe de Goiás fez história nos Jogos da Juventude, especialmente nas modalidades de natação e triatlo, nas quais o estado se destacou com 5 medalhas de ouro.

Duas das medalhas de ouro vieram da nadadora Maria Eduarda, nas provas de 100 e 50 metros livres, além de conquistar a medalha de prata nos 100 metros peito. Essas conquistas consolidam Maria Eduarda como uma das promessas da natação nacional.

“Foi um trabalho duro, mas todo o esforço valeu a pena. Agradeço aos meus treinadores, familiares e a todos que me apoiaram. Levar o ouro e a prata para casa é a realização de um sonho”, declarou Maria Eduarda, medalhista de ouro e prata na natação.

No triatlo, os atletas goianos também brilharam. Guilherme Quintão e Maria Clara conquistaram as 3 medalhas de ouro da modalidade, demonstrando toda a garra e dedicação que os levaram ao topo do pódio. As vitórias reforçam a força do triatlo goiano e o talento promissor de seus representantes.

Além das conquistas douradas, Goiás também brilhou com 2 medalhas de prata: uma na natação, com Maria Eduarda, e outra nos 800 metros de atletismo, com Valdir de Souza. Valdir fez uma prova de alto nível e conquistou a prata em uma competição acirrada, sendo aplaudido pela sua performance.

O time goiano também obteve 3 medalhas de bronze no taekwondo, esporte que, ao longo dos anos, tem se tornado cada vez mais popular no estado. As vitórias no taekwondo foram celebradas com emoção, como destacou o treinador Mestre Francisco.

“As medalhas de bronze são fruto de muito trabalho e dedicação. O taekwondo em Goiás está em ascensão, e essas conquistas são um reflexo do potencial que temos.”

Goiás nos Jogos da Juventude Caixa 2024

O time Goiás contou com a participação de 197 estudantes-atletas, dirigentes e técnicos que representaram o estado em 17 modalidades durante os Jogos da Juventude Caixa 2024.

Entre as modalidades disputadas, destacaram-se o judô, taekwondo, tiro com arco, basquete, natação, atletismo, voleibol, handebol, vôlei de praia, triatlo, ginástica artística, ginástica rítmica, badminton, ciclismo, tênis de mesa e wrestling.

A participação nos Jogos da Juventude oferece uma vitrine para atletas que, com o apoio certo, podem seguir em direção a eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos.