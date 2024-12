Rodovias goianas terão tráfego de veículos pesado restrito durante feriado

Limitações são para veículos de carga pesada que possuem três ou mais eixos e que precisam de escolta ou batedores para trafegar pelas rodovias goianas de pista simples com duplo sentido (Foto: Goinfra)

Devido ao aumento do fluxo de automóveis durante o feriado prolongado de Natal, haverá restrição ao tráfego de veículos pesados em rodovias estaduais de pista simples e com duplo sentido.

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa aos usuários que a medida vale para sábado (21/12), domingo (22/12) e quarta-feira (25/12), sempre das 07 às 20 horas.

As limitações são para veículos de carga pesada que possuem três ou mais eixos e que precisam de escolta ou batedores para trafegar pelas rodovias goianas de pista simples com duplo sentido.

A determinação não se aplica a transporte de cargas perecíveis, como frutas e verduras, leites, cargas vivas ou frigoríficas.

As medidas de restrição e fiscalização são promovidas em conjunto com o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de Goiás (CPR) e têm como objetivo ampliar a segurança nas rodovias estaduais.

Segmentos com tráfego restrito