Agehab faz entrega de casas a custo zero neste sábado (21/12) em Alvorada do Norte, Damianópolis e Buritinópolis

Ao todo quase R$ 15 milhões foram investidos em moradias de qualidade e totalmente sem custos nestes municípios

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, neste sábado (23/12), entregas de 129 casas a custo zero em três municípios goianos. São quase R$ 15 milhões em investimentos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

Em Alvorada do Norte, às 14h, serão entregues 50 Casas a Custo Zero com recursos de mais de R$ 5,42 milhões. Em seguida, a Agehab entregará, em Damianópolis de Goiás, às 15h30, 30 casas a Custo Zero com investimentos de R3,35 milhões.

Na sequência, às 16h30, será a vez de Buritinópolis de Goiás ser contemplada com 49 casas a custo zero cujos investimentos totalizaram R$ 5,62 milhões.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que a política habitacional goiana é referência no Brasil, sendo parte fundamental do trabalho do Governo de Goiás no combate à pobreza. “Goiás é o único Estado do País em que a casa é faixa zero, ou seja, sem custo algum para o beneficiário. Aquelas famílias que realmente precisam passam a ter acesso à sua casa própria sem pagar nada”, destaca.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social com renda de até um salário mínimo. “São moradias dignas e de qualidade, entregues gratuitamente para famílias que comprovaram por meio documentação que estão aptas a receberem as casas”, explica Baldy.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, o programa de casas a custo zero avança a passos largos e está presente em mais da metade dos municípios goianos. “Não existe em nenhum outro lugar do País um programa de habitação social como este, que vai contemplando cada vez mais famílias em nosso estado”, destaca Sales. Segundo ele, a meta estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado é para que 10 mil famílias recebam moradias totalmente de graça até o final de 2026.

Crédito das fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz

