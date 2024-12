Natal do Bem 2024 tem horário especial nas vésperas de Natal e Ano Novo

Natal do Bem 2024 vai funcionar em horário especial nos dias 24 e 31 de dezembro (Foto: Diego Canedo)

O Natal do Bem 2024 vai funcionar em horário especial nos dias 24 e 31 de dezembro. O público poderá se divertir na maior festa natalina gratuita do Brasil das 17 às 21 horas, ou seja, o fechamento será duas horas mais cedo.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o funcionamento segue o horário normal, das 18h às 23h. Nesta segunda-feira (23/12), o local também estará aberto.

Realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, pelo Governo Estadual, via Goiás Social e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Natal do Bem 2024 já atingiu a marca histórica de um milhão de visitantes. Quem ainda não teve oportunidade, pode aproveitar a festa natalina até 05 de janeiro de 2025.

São 30 mil metros quadrados de magia e encantamento, com mais de 2,7 milhões de luzes. Outros destaques são as Vilas do Papai Noel, Gastronômica, dos Doces, de Brinquedos e Gelada, com neve artificial; além da árvore de 40 metros. A festa ainda oferece 12 mil vagas de estacionamento gratuito e linhas exclusivas de ônibus para facilitar o acesso.

Programação

EnCantar o Natal – Vozes de Natal

O espetáculo, dedicado especialmente às crianças, apresentará músicas de filmes infantis, como Enrolados, Frozen, Rei Leão e Tarzan. O show ainda trará novas versões para clássicos nacionais e internacionais natalinos e músicas instrumentais.

Quando: Segunda-feira (23/12), às 20h

Onde: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Dueto Sax e Violino

Referência em eventos goianos, os músicos Gaby e Jorge, que formam o dueto, apresentam-se pela segunda vez no Natal do Bem 2024. O show promete emocionar com canções nacionais e internacionais instrumentais.

Quando: Segunda-feira (23/12) às 21h

Onde: Coreto do Natal do Bem 2024

Kauã e Renan

Na terça-feira (24/12), a dupla Kauã e Renan, que participou da atração global The Voice Kids, em 2023, fará um show com clássicos da música caipira e do sertanejo universitário.

Quando: Terça-feira (24/12), às 21h

Onde: Coreto do Natal do Bem 2024

Natal Brasileiro: Cantoria Kids

Formado por crianças com idade entre 6 e 12 anos, o Cantoria Kids estará no Natal do Bem 2024 com o espetáculo “Natal Brasileiro”. Acompanhando da musicista Helen Lara, o espetáculo trará canções natalinas.

Quando: Quarta-feira (25/12), às 20h

Onde: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Rainy Ághata e Regina Jardim com Gustavo Ribeiro

As cantoras Rainy Ághata e Regina Jardim prometem um show com muita brasilidade. No repertório, músicas que irão da Bossa Nova ao samba raiz.

Quando: Terça-feira (24/12), às 21h

Onde: Coreto do Natal do Bem 2024

Um Show de Natal – Marcelo Barra

O cantor goiano Marcelo Barra apresentará músicas natalinas brasileiras e internacionais, além de grandes sucessos de sua carreira e composições próprias como Araguaia, Saudade Brejeira, Goiás é Mais e Goiano de Todo o Canto.

Quando: Quarta-feira (1º/1), às 20h

Onde: Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer