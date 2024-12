Goiás é destaque nacional em 2024 com prêmios e certificações das unidades de saúde

UTI do Hecad recebeu o Selo Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Foto: Iron Braz)

As unidades de saúde do Governo de Goiás se destacaram no cenário nacional em 2024, por sua excelência em gestão e qualidade de atendimento. Entre as mais recentes conquistas estão prêmios e certificações que reafirmam o compromisso com a transparência, a segurança e a melhoria contínua dos serviços para a população assistida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES).

No total, 12 unidades renovaram suas acreditações ou conquistaram novos prêmios.

“Os prêmios conquistados e a renovação de acreditações são reflexos do trabalho dedicado de toda a equipe da saúde e da nossa determinação em proporcionar serviços de alta qualidade para a população”, pontua o titular da SES, Rasível Santos.

Hecad

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), gerido pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), foi premiada com Selo Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib).

A certificação reconhece o compromisso da unidade hospitalar com a melhoria contínua dos processos, segurança dos pacientes e qualidade da medicina intensiva. O Hecad ainda foi 1º lugar no Prêmio de Transparência dos Contratos de Gestão da SES-GO, em maio, e recebeu a certificação “Great Place to Work” (Ótimo Lugar para Trabalhar), no início do ano.

Crer

Em 2024, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), também administrado pela Agir, manteve o certificado de Acreditado com Excelência – Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Pelo terceiro ano consecutivo, a unidade foi reconhecida com o selo Great Place To Work e ainda recebeu o selo UTI Top Performer, do Projeto UTIs Brasileiras, da Amib e Epimed Solutions, no mês de abril. O Crer ainda alcançou a 3ª posição no Prêmio de Transparência dos Contratos de Gestão.

Outras unidades

Outras duas unidades administradas pela Agir também obtiveram bons resultados neste ano. O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária – Colônia Santa Marta (HDS) e o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) foram premiadas com o selo “Great Place to Work”.

Já no Ranking de Transparência dos Contratos de Gestão da SES-GO, O HDS ficou em 2º lugar e o Hugol na quarta posição. O HDS ainda foi vencedor do prêmio “Excellence Award for Clinical Quality and Patient Safety” durante o Congresso Mundial dos Hospitais, em setembro deste ano. O reconhecimento internacional foi atribuído à unidade pela excelência no cuidado domiciliar.

Também foram acreditadas as unidades geridas pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG). O Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) se manteve como ONA 2 e o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) consolidou seu papel de referência nacional em infectologia e permanecendo como a única unidade de infectologia da América Latina acreditada como ONA 3.

Hugo

Outro destaque é o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), localizado na capital, que conquistou a recertificação Diamond pela World Stroke Organization Angels Awards, uma das mais elevadas certificações internacionais em atendimento a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Este reconhecimento coloca o Hugo entre os 27 hospitais do Brasil que atingiram o nível Diamond, sendo o único hospital público na região Centro-Oeste a receber essa classificação. Atualmente, o Hugo é gerido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

Unidades de saúde do interior

Os Hospitais Estaduais de Trindade (Hetrin) e de Formosa (HEF), ambos administrados pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), alcançaram importantes certificações. O Hetrin recebeu a recertificação ONA nível 2, enquanto o HEF foi reconhecido pela qualificação de UTI Eficiente.

Já o Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI), gerido pela organização social Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), foi agraciado com o prêmio Top Quality Ouro, concedido pela MFC Consultoria e Educação Corporativa, que reconhece a excelência da unidade na aplicação do Programa 5S, metodologia japonesa que promove organização, disciplina e eficiência no ambiente de trabalho.

Em Pirenópolis, o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj) alcançou o 10º lugar no Ranking de Transparência dos Contratos de Gestão da SES-GO, ao garantir transparência no acesso à informação sobre seus contratos de gestão.

Além disso, o Heelj manteve o Nível 1 da certificação ONA. Já em Anápolis, o Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (Heana) também segue acreditado no Nível 2 da ONA. A unidade ainda foi certificada pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNPQ) pelo padrão de excelência em análises clínicas, assegurando precisão nos laudos laboratoriais. As duas unidades são administradas pela Fundação Universitária Evangélica (Funev).