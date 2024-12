Policiamento Rodoviário da PM tem novo comando

Em passagem de comando da Polícia Rodoviária Estadual, Daniel Vilela enaltece a trajetória do coronel Godinho e dá as boas-vindas ao novo comandante, coronel Rogério Correa (Foto: André Costa)

O compromisso do Governo de Goiás com o fortalecimento das forças de segurança e a continuidade dos avanços que fazem do estado uma referência nacional no setor foi reafirmado pelo vice-governador Daniel Vilela, durante a cerimônia de transferência do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), nesta sexta-feira (20/12).

O evento marcou a passagem do comando do coronel Marco Aurélio Godinho para o coronel Rogério Correa Batista.

Daniel destacou a importância de planejamento, investimentos em tecnologia e integração entre as forças, enfatizando que a modernização e o aprimoramento das operações de segurança pública são prioridades para garantir a proteção e o bem-estar da população goiana. Ele citou ações estratégicas como a instalação de barreiras inteligentes para modernizar as abordagens nas rodovias estaduais.

Transição no Comando de Policiamento Rodoviário “O coronel Rogério assume com a missão de dar continuidade a essas iniciativas e fortalecer ainda mais as forças de segurança do nosso estado”, pontuou Daniel Vilela.

Com 33 anos de serviços dedicados à PMGO, três deles à frente do CPR, Godinho assume agora a Secretaria de Segurança Pública de Aparecida de Goiânia. Durante o evento, o vice-governador homenageou o coronel, destacando sua trajetória e o legado de planejamento deixado à corporação.

“Faço um agradecimento público, em nome do povo goiano, por sua carreira exemplar e por toda a história construída no comando da PMGO”, afirmou.

Ao se despedir do CPR, Godinho reforçou sua confiança na integração entre as forças estaduais e municipais de segurança.

“Trabalharemos juntos para fortalecer ainda mais a parceria entre a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Aparecida de Goiânia”, afirmou.

Confiança

O novo comandante do CPR, coronel Rogério Correa Batista, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e tem pós-graduação em Altos Estudos de Segurança Pública. Ao assumir o cargo, ele recebeu palavras de confiança do comandante-geral da PMGO, coronel Marcelo Granja.