Saúde apresenta novo sistema para regulação de pacientes

Com novo sistema, médicos e técnicos reguladores lidam com informações em tempo real sobre mapa de leitos e visualizam unidades de pronto-socorro sob gestão estadual (Fotos: SES-GO)

A Secretaria da Saúde (SES-GO) apresentou, nesta quinta-feira (19/12), no auditório do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), o sistema batizado de Saúde Integrada do Estado de Goiás (Sigo).

Mais moderna, a nova plataforma tem como objetivo otimizar a regulação de pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS), transformando o processo e permitindo mais eficiência, transparência e agilidade na gestão de leitos hospitalares.

Na apresentação, o titular da SES-GO, Rasível Santos, lembrou que, a exemplo do que costuma fazer o governador Ronaldo Caiado, o sistema é inaugurado em funcionamento, interligado a todos os 246 municípios.

“Assim, de forma integrada, a gente consegue enxergar as necessidades do cidadão”, disse, ao ressaltar a ferramenta como mais um avanço do processo de regionalização da saúde, iniciada em 2019.

Regulação de pacientes

“O sistema já define o paciente que tem prioridade, no tempo adequado. Sai da marcação manual e vem com a marcação automática, que gera muito mais justiça, muito mais equidade e transparência”, explicou o secretário.

O subsecretário de Tecnologia da Informação da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Márcio César Pereira, aponta que o sistema representa uma melhoria no processo de regulação da saúde pública.

“O sistema conta com módulos e funcionalidades que não existiam no software anterior utilizado pelo Estado. Há uma certa melhoria no processo tecnológico, fazendo com que determinadas automações na alocação das filas de regulação sejam mais organizadas, trazendo, assim, mais benefícios para o cidadão”, ressaltou.

Novo sistema oferece integração com centrais de regulação municipais e integração com sistemas de gestão hospitalares, permitindo que a vaga seja buscada e autorizada mais próxima possível da residência do cidadão (Foto: SES-GO)

A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems), Patrícia Palmeira Fleury, definiu o Sigo como ferramenta para automatizar processos. Segundo ela, ao integrar informações, o Sigo permite uma regionalização da saúde de fato, com acesso aos pacientes mais próximos de casa, no tempo e local exatos.

“Esse sistema vai mostrar quem é quem, com eficiência e qualidade. É a revolução mesmo de todos os nossos processos”, definiu.

A superintendente de Regulação, Controle e Avaliação, Lorena Nunes Mota, afirmou que o Sigo tornará mais eficiente o acesso e a administração das vagas para internações, consultas especializadas e exames em toda a rede pública e nos hospitais conveniados.

“Fizemos a implantação do novo sistema, por fases. Primeiro com as consultas, depois os exames e por último as internações. Isso nos permite uma adaptação dos colaboradores da regulação e até mesmo de ajustes que sempre serão necessários para oferecer um serviço de qualidade para o usuário”, reforçou.

Capacitações

A transição para o novo sistema incluiu capacitações para os colaboradores dos hospitais executantes, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais), Centrais de Regulações Municipais.

Além de obter informações em tempo real sobre a situação dos pacientes, o novo sistema oferece integração com as centrais de regulação municipais e integração com os sistemas de gestão hospitalares oportunizando a ligação com os prontuários eletrônicos das unidades de saúde e permitindo que a vaga seja buscada e autorizada de forma regionalizada, ou seja, mais próxima possível da residência do cidadão.