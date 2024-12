Produção de arroz em Goiás deve crescer 19,6% na safra 2024/25

Estimativa é de que estado se mantenha como o sexto maior produtor do grão no país (Foto: Seapa-GO)

A produção de arroz em Goiás, na safra 2024/2025, deverá chegar a 155,6 mil toneladas do grão, conforme revela a edição de dezembro do boletim Agro em Dados, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa-GO).

A estimativa é de que o cultivo do cereal cresça 19,6% em relação à safra anterior, alcançando o recorde da série histórica da produção goiana, de forma que o estado mantenha a sexta posição no ranking nacional.

“Essas previsões, bem como o desempenho alcançado na última safra, demonstram que estamos explorando cada vez mais satisfatoriamente nosso potencial para o cultivo do arroz”, afirma o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende.

Segundo ele, esse cenário é positivo não apenas no âmbito econômico, mas também no que diz respeito à segurança nutricional, uma vez que o arroz é um item essencial para a conquista da soberania alimentar em Goiás e no Brasil.

Quanto ao valor bruto de produção (VBP) do arroz em Goiás em 2024, a expectativa é de um aumento de 31,1% em relação ao ano anterior, chegando a R$ 263,3 milhões. No ranking estadual, Flores de Goiás, São João d’Aliança e São Miguel do Araguaia compõem o pódio dos destaques municipais na produção de arroz do último ano.

Essas e outras informações a respeito do cultivo e da comercialização do arroz em Goiás estão reunidas na última edição do Agro em Dados.