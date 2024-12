Natal e Ano Novo alteram funcionamento de repartições públicas estaduais

Repartições públicas estaduais têm horário de funcionamento alterado nas vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo (Fotos: Agência Cora)

Os feriados de Natal e Ano Novo promoverão alterações nos horários de funcionamento das repartições públicas e serviços do Estado em Goiás. O Decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado, no último dia 2 de dezembro e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), determina ponto facultativo nas antevésperas e vésperas das duas datas comemorativas, dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro.

De acordo com o decreto, as mudanças não se aplicam aos órgãos e às entidades que desenvolvem atividades que, “por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço”, como, por exemplo, unidades de imprensa (por todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis), de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização, que não prejudiquem outras, conforme decisão de suas direções.

Confira como ficam os horários nas repartições públicas:

Vapt Vupt

Em 23 de dezembro, as unidades do Vapt Vupt em Goiás terão funcionamento normal. Já nos dias 24 e 25 de dezembro, estarão fechadas. Para o Ano Novo, funcionamento normal apenas em 30 de dezembro. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, voltam a fechar. Apenas a unidade do Detran, na Cidade Jardim, estará fechada todos os dias, com retorno em 2 de janeiro de 2025.

Não haverá expediente na sede da autarquia e nas Ciretrans, do dia 23 a 25 de dezembro e do dia 30 de dezembro a 1° de janeiro de 2025 (Fotos: Detran-

GO)

Detran

Não haverá expediente na sede da autarquia e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), do dia 23 a 25 de dezembro e do dia 30 de dezembro a 1° de janeiro de 2025. Nas duas semanas, o atendimento será retomado nas quintas-feiras, dia 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2025. Apesar do fechamento, o usuário pode utilizar vários serviços por meio do aplicativo Detran GO ON e pelo site oficial do Detran-GO.

Unidades do Restaurante do Bem funcionarão normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro e estarão fechadas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2025 (Foto: OVG)

Restaurante do Bem

As 15 unidades do Restaurante do Bem funcionarão normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as unidades estarão fechadas.

Procon

Não haverá expediente nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, além dos dias 30, 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2025. Caso o consumidor queira registrar denúncias ou reclamações, poderá usar a plataforma Procon Web.

Saneago

Mesmo durante as festividades de Natal e Ano Novo, as equipes da Saneago vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar sobre vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido 24 horas pelos canais:

0800 645 0115 (Central),

62 3269-9115 (WhatsApp)

ou na Agência Virtual pelo site da Saneago.

Na Ceasa, em Goiânia, a distribuição e comercialização de alimentos continua em horário normal durante feriado prolongado (Foto: Ceasa)

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) funcionarão nos dias 23 e 24 de dezembro, das 03 às 14 horas. No dia 25 de dezembro, estarão fechadas. Já nos dias 30 e 31 de dezembro, abrirão normalmente, das 03 às 14 horas. Em 1° de janeiro de 2025, estarão fechadas.

Unidades culturais

Os espaços geridos pela Secretariada Cultura estarão fechados dos dias 21 a 25 de dezembro (deste sábado até a próxima quarta-feira) e de 28 de dezembro a 1º de janeiro. A medida inclui: