Secult convoca suplentes do edital de Pontos de Cultura

Goiás ocupa a segunda posição no ranking de utilização dos recursos da Lei Paulo Gustavo (Foto: Secult)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) divulgou o chamamento de suplentes do edital de Pontos de Cultura da Lei Paulo Gustavo 2023 para a entrega da documentação dos projetos culturais, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19/12).

Nesta convocação, foram chamados suplentes para o edital nº 20, de Pontos de Cultura.

Os suplentes convocados deverão enviar toda a documentação exigida para habilitação, conforme estabelecido no certame, até 27 de dezembro, para o e-mail: informacoeslpg.cultura@goias.gov.br.

Lei Paulo Gustavo

Goiás ocupa a segunda posição no ranking de utilização dos recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), com 83,5% (R$ 60.152.092,90) já pagos aos proponentes habilitados pelo certame. A atualização é feita pelo Ministério da Cultura (MinC) e está disponível para consulta pelo Painel Geral de Dados da LGP.