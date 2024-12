Primeira turma de Medicina da UEG cola grau

Dez estudantes comemoram formatura na primeira turma de Medicina da UEG (Foto: Comunicação Setorial | UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) realizou, na noite de quarta-feira (18/12), a solenidade de colação de grau da primeira turma de Medicina da UEG, em cerimônia no auditório da Unidade Universitária de Itumbiara (UnU Itumbiara).

O evento marcou a conclusão da jornada acadêmica de dez estudantes, celebrando um marco para a Instituição e para o estado.

A cerimônia reuniu autoridades locais e estaduais, familiares, docentes e professores homenageados. O secretário-geral de Governo do Estado de Goiás, Adriano da Rocha Lima, representou o governador Ronaldo Caiado na solenidade.

O secretário destacou a relevância do momento para a saúde pública e a educação no estado, enfatizando o compromisso do Governo de Goiás com a reestruturação do curso de Medicina da UEG.

Ele relembrou os desafios enfrentados em 2019, no início da gestão do governador Ronaldo Caiado, especialmente no curso de Medicina, que carecia de laboratórios, convênios com hospitais e docentes especializados, foi necessário um esforço conjunto.

O secretário destacou que, com o apoio de instituições de ensino, da Prefeitura de Itumbiara, empresários locais e gestores da própria UEG, foi possível reerguer o curso, celebrando a transformação alcançada.

“É um curso de Medicina que hoje nos orgulha. Isso tem um simbolismo para mim, porque participei dessa transformação. O governador Ronaldo Caiado, muito além da preocupação em transformar esse curso – e ele, por ser médico, tem o conhecimento da importância da boa formação do médico – se preocupa cotidianamente em garantir que todos os cursos de Medicina oferecidos no estado de Goiás tenham um padrão de qualidade”, afirmou.

Ao se dirigir aos formandos, o reitor da UEG, Antônio Cruvinel, os incentivou a lutar pela universidade e pelo fortalecimento do ensino superior, ressaltando a importância da UEG na construção de um futuro melhor, especialmente para os filhos de trabalhadores goianos, público-alvo principal da Instituição. Por fim, sublinhou:

“Vocês entrarão para a história desta universidade como uma turma que conseguiu romper o impossível.”

Primeira turma de Medicina da UEG

Ao proferir o discurso em nome dos formandos, o estudante Jonathan Ballico de Moraes destacou a honra e a responsabilidade de representar a primeira turma de Medicina da instituição.