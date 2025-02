Arquitetos e urbanistas de todo o Brasil poderão participar de concurso para a revitalização do Centro de Anápolis

Profissionais concorrerão a prêmios em dinheiro que vão contemplar os três primeiros colocados.(Fotos: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O questionário físico está sendo aplicado para públicos específicos como lojistas e colaboradores, ambulantes, camelôs, moradores, pedestres e instituições. As perguntas poderão ser respondidas até o dia 15 de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano, o “Concurso Público de Revitalização do Centro Urbano de Anápolis” é voltado para arquitetos e urbanistas de todos os Estados do Brasil e tem como objetivo revitalizar o Centro da cidade. O edital está previsto para ser lançado até o final do mês de junho e conta com a parceria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO).

Os profissionais concorrerão a prêmios em dinheiro que vão contemplar os três primeiros colocados. Após a seleção, os participantes vencedores serão contratados para o desenvolvimento do projeto executivo.

Com as mudanças na região Central da cidade, os espaços públicos poderão ser reorganizados para promover o incentivo à economia e o lazer.

Os interessados em participar do concurso devem apresentar um projeto que concilie o uso comercial, habitação de interesse social, áreas de estacionamento, mobilidade, lazer, além de revisar os sistemas técnicos de água, esgoto, energia elétrica, internet e telefonia da região.