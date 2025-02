Fevereiro começa com Mutirão do Emprego

Sete empresas vão realizar as entrevistas presenciais com os interessados (Foto: Retomada)

Na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, das 8h às 12h, a Central de Empregos do Governo de Goiás realizará um Mutirão do Emprego, com mais de 1.000 vagas e entrevistas com candidatos. O evento será na Central Mais Empregos, que fica na Avenida Araguaia com a Rua 15, no setor Central, em Goiânia.

No total, sete empresas vão realizar as entrevistas presenciais com os interessados, que têm chances reais de saírem contratados.

As empresas participantes são:

• Supermercado Tatico

• Frigorífico JBS

• Supermercado Bretas

• Tahto – Brasil Telecom

• Supermercado Pão de Açúcar

• Lojas Novo Mundo

• ALM Consultoria em RH

As vagas ofertadas incluem diversas funções e salários competitivos. Dentre as principais oportunidades, estão:

• Supervisor de Vendas: R$ 6.500,00 (com experiência e ensino superior na área)

• Auxiliar de Pessoal: R$ 2.500,00 (com experiência e ensino superior na área)

• Assistente de Atendimento: R$ 2.000,00 (com experiência)

• Assistente Administrativo: R$ 1.800,00 (com experiência)

• Recepcionista: R$ 1.800,00 + comissão (com experiência)

• Técnico de Eletrodomésticos: R$ 1.518,00 + comissão

• Operador de Produção: R$ 1.838,94 (sem experiência)

• Atendente de Lojas: R$ 1.580,00 + benefícios

• Atendente de Telemarketing: R$ 1.518,00 + vale transporte + vale alimentação + premiação

Emprego na palma da mão

Além das vagas abertas no Mutirão do Emprego, mais de 6 mil oportunidades estão disponíveis no aplicativo Minha Vaga!, do Governo de Goiás. A ferramenta é gratuita, fácil de baixar e roda em qualquer celular, tanto no sistema iOS como android.

Na Central Mais Empregos, os candidatos encontram orientação também para essas vagas, além de assessoria para confeccionar o currículo.

Central Mais Empregos fica na Avenida Araguaia com a Rua 15, no Setor Central, em Goiânia

Para encaminhamento e entrevistas de emprego, os candidatos devem comparecer à Central de Atendimento Mais Empregos munidos de documento pessoal e comprovante de endereço. Este é um excelente momento para quem está em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.