Cine Goiás Itinerante abre agenda 2025 com sessões gratuitas em Alexânia

Cine Goiás Itinerante desembarca no distrito de Olhos D´água e na zona rural Serra do Ouro, abrindo a agenda de 2025

O Cine Goiás Itinerante desembarca na próxima semana no distrito de Olhos D´água e na zona rural Serra do Ouro, localizados no município de Alexânia, abrindo a agenda de 2025. O projeto, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), estará no município de 04 e 06 de fevereiro.

Na programação, serão exibidos curtas animados do Fica, com sessões nos períodos matutino e vespertino. A participação é gratuita.

Cine Goiás Itinerante

O Cine Goiás Itinerante tem como missão levar entretenimento e cultura por meio do cinema a todas as regiões do estado, promovendo sessões gratuitas no interior de Goiás e oferecendo oficinas de capacitação em audiovisual com foco ambiental. O público-alvo inclui alunos das redes municipal e estadual de ensino, além de comunidades em situação de vulnerabilidade.

Um dos principais pilares do projeto é a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), além de ações voltadas à qualificação e à promoção da arte cinematográfica. A iniciativa busca democratizar o acesso ao audiovisual no Estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar pessoas na área.

Confira a programação

Terça-feira (04/02)

14h – Local: Escola Parque Alvorada IV – Bairro Serra do Ouro

Quarta-feira (05/02)

08h – Local: Escola Municipal Geminiano – Comunidade Olhos D´água

14h – Local: Escola Municipal Maria das Dores – Auditório da Prefeitura Municipal

Quinta-feira (06/02)

9h e 14h – Local: Escola Municipal São Rafael – Auditório da Prefeitura Municipal