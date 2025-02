Secult Goiás convoca suplentes da Pnab 2024

Estado de Goiás saiu na frente em todas as etapas de implementação da Pnab, sendo o primeiro estado do Brasil a pagar integralmente todos os editais da Pnab 2024 (Foto: Secult)

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informa a convocação dos projetos suplentes aprovados, desclassificados e com correção de nota, relacionados a cinco editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

As listas foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (30/01) e referem-se aos certames de Audiovisual, Literatura, Patrimônio, Goiás Mundo Afora e Manutenção de Cias de Arte.

Os proponentes dos projetos listados têm um prazo de cinco dias corridos, a partir da publicação, para entregar a documentação necessária por meio da plataforma Baru. A documentação deve atender aos itens 9.7.4; 9.7.5 e 9.7.6 dos respectivos editais.

Pnab

O Estado de Goiás saiu na frente em todas as etapas de implementação da Pnab, sendo o primeiro estado do Brasil a pagar integralmente todos os editais da Pnab 2024, com um total de R$ 34.138.000,00 pagos a 379 projetos culturais.

Acesse a convocação